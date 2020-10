Festakt zum Tag der Deutschen Einheit im Wolfsburger Rathaus

Wolfsburg

Lange hatte die Stadt Wolfsburg wegen Corona keine Präsenzveranstaltungen durchgeführt, zum Tag der deutschen Einheit wollte mal dann doch nicht auf einen kleinen Festakt verzichten. Zumal sich die deutsche Wiedervereinigung in diesem Jahr zum dreißigsten Mal jährt. Im Bürgersaal des Rathauses kamen am Vorabend des 3. Oktobers rund 40 Personen zusammen, um dieses historische Ereignis zu würdigen und über das geteilte Deutschland, die Wiedervereinigung und ihre Folgen zu diskutieren. Mit dabei war auch eine Delegation aus der Partnerstadt Halberstadt. Das brachte einen durchaus interessanten Perspektivwechsel in die Veranstaltung, in dessen Zentrum eine kleine Lesung des Historikers Dr. Frank Wolff von der Universität Osnabrück sowie eine Podiumsdiskussion standen.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs setzte in seiner Begrüßungsrede mit einem Zitat von Richard von Weizsäcker den Ton für den Abend: „Die Form der Einheit ist gefunden, jetzt gilt es sie mit Inhalt zu füllen.“ Denn, so Mohrs, auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung scheint der Zusammenschluss immer noch nicht komplett vollzogen. „Wo stehen wir? Wie erleben unterschiedliche Generationen das Zusammenleben?“, fragte Mohrs.

Junge Generation empfindet die DDR als surreal

Um diese Fragen sollte sich dann auch die Veranstaltung drehen. Das zumindest die jüngere Generation kaum noch einen Unterschied zwischen Ost und West wahrnimmt, machten Felix Bauer und Lasse Marschhause, die derzeit ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei der Stadt Wolfsburg ableisten, deutlich. Beide jungen Männer sind erst nach der Wende geboren und gaben ihre Gedanken zum Thema in kurzen Reden preis. Die Vorstellung der trennenden Mauer durch Deutschland sei für ihn surreal, der Gedanke an die Unterdrückung der Bevölkerung in der DDR ein gruseliger, sagte Bauer. Um so froher sei er, in einer Gesellschaft zu leben, in der die Freiheit des Einzelnen selbstverständlich sei. Die Wiedervereinigung sei für ihn ein Symbol dafür, „dass auch die mächtigsten Staaten auf Dauer gegen den Freiheitswunsch der Bürger nichts ausrichten können“, betonte Bauer und schlug dabei auch die Brücke zu den aktuellen Ereignissen in Weißrussland.

In der Podiumsdiskussion repräsentierte die Büroleiterin von Klaus Mohrs, Christin Schnaithmann, die Stimme der Nach-Wende-Generation. Aus der Nähe von Halberstadt stammend, seien ihr DDR und Wiedervereinigung nur als Teil ihrer Familiengeschichte bekannt. So wisse sie, dass ihre Familie und ihr Heimatort nach der Wende schlagartig schwer getroffen worden, als von einen Tag auf den anderen der größte Betrieb schließen musste und vielen Menschen die Lebensgrundlage entzogen wurde.

Mohrs : „Wende wurde von beiden Seiten als beschwerlich empfunden“

Solche Ereignisse seien es, die die Wende in Deutschland zu so einem problematischen Thema machen, waren sich Mohrs und Dr. Volker Bürger, Stadtratspräsident aus Halberstadt, einig. Probleme, die vielleicht auch ohne die Wende aufgetreten wären, würden von den Menschen immer wieder auf die Wiedervereinigung projiziert. Das habe zu vielen gegenseitigen Ressentiments geführt. „Die Wende wurde auf beide Seiten lange als etwas Beschwerliches wahrgenommen“, brachte es Mohrs auf den Punkt.

Dabei sei die Auseinandersetzung mit der Geschichte extrem wichtig. „Das Zurückdenken an die DDR-Zeiten macht uns klar, dass wir teilweise auf hohem Niveau jammern“, sagte Bürger. Und die junge Generation konnte ihm da nur zustimmen. Eine Anekdote Schnaithmanns machte dies bildlich deutlich. „Drei Jahre lang fur ich regelmäßig mit dem Zug von Magdeburg nach Königslutter über den alten Grenzübergang bei Marienborn“, erzählte sie. Ihr Opa habe einst nach einem Westbesuch den selben Weg genommen – mit einem entscheidenden Unterschied. „Er saß zwei Stunden an der Grenze fest und seine ganzen Sachen wurden durchwühlt.“

Von Steffen Schmidt