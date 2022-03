„Fem Slam“ in Wolfsburg: Fünf Frauen begeistern mit giftig-witzigen Texten

Innenstadt

Zum zweiten Mal hatte das Kulturzentrum Hallenbad in Kooperation mit dem Gleichstellungsreferat am Freitagabend zur „Fem Slam“ eingeladen. Der rein weiblich besetzte Poetry Slam fand aus Anlass des kürzlich begangenen Weltfrauentags statt. Organisator Dominik Bartels hatte fünf Hochkaräter eingeladen, die mit ihren Texten zum Lachen und zum Nachdenken anregten.

Frauen müssen sich für vieles rechtfertigen

Die Palette der Themen war sehr breit und zeigte auf, womit frau täglich in unserer Gesellschaft konfrontiert wird. Da erfuhren die Zuschauer, wie es Frauen ergeht, die bewusst kein Kind wollen, die dicke Beine haben, während der Menstruation nicht vollkommen entspannt sind oder auch die Konfrontation mit Vorwürfen, wenn die Frau mit über 30 noch Single ist.

Giftig und witzig: Jasmin Seil berichtete aus dem Leben der Frau von heute. Quelle: Boris Baschin

Das waren brutal ehrliche und sehr persönliche Texte. Die sehr erfahrenen Slammerinnen schafften es trotzdem, in ihre Texte eine Portion Humor zu packen und dieser in den durchweg gelungenen Vorträgen die richtige Würze zu geben. Das kam exzellent an im sehr gut besuchten Großen Saal des Hallenbads. Der Applaus war groß und die vergebenen Punkte der Publikumsjury meist im hohen Bereich.

Fünf Top-Slammerinnen traten auf

Dominik Bartels, selbst sehr bühnenerfahrener Poet, hatte ein großartiges Teilnehmerfeld zusammengestellt. Mit Jessy James LaFleur, Jasmin Sell, Marsha Richarz, Julia Ustinski und Lena Beule hatte er eine wirklich gute Wahl getroffen. Ustinski feierte dabei sogar aufgrund von Bartels Anfrage ein Bühnen-Comeback nach mehrjähriger Pause.

Der Organisator führte selbst durch den Abend. Das war eigentlich nicht so geplant. Aber die für die Moderation vorgesehene Johanna Klee musste kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen absagen. „Ich habe kurz überlegt: Ziehe ich mir ein Kleid an...“, sagte Bartels. Aber es ging auch so. Als Mann hielt er sich dabei bewusst im Hintergrund, trug auch nicht wie üblich den ersten Text als so genanntes Opferlamm vor.

Die Zuschauerinnen waren begeistert

Das vorwiegend weibliche Publikum war begeistert, fand sich an den einen oder anderen Stellen hörbar wieder. Eigentlich wäre es ganz schön gewesen, wenn mehr Männer anwesend gewesen wären. Der Blick auf unsere Gesellschaft durch weibliche Augen wäre wahrscheinlich sehr erhellend gewesen, denn als Mann erlebt man in der Regel eine andere Realität.

Von Robert Stockamp