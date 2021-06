Wolfsburg

Obwohl das Amtsgericht Wolfsburg eine Bande von Fegen- und Räderdieben ins Gefängnis geschickt hat, ist die Zahl der geklauten Kompletträder in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen. Vor allem auf VW-Parkplätzen sind die Räderdiebe so aktiv, dass der Betriebsrat nach mehr Präsenz durch Werkschützer ruft. Wie aber kann sich der einzelne Autobesitzer vor Felgendieben schützen? Die WAZ fragte nach bei Experten.

Jeder kann etwas für die Sicherheit seines Autos tun

Die gute Nachricht zuerst: Jeder kann etwas tun, damit die Felgen samt Reifen an seinem Auto bleiben – und nicht abmontiert werden. So rät Tanja Hesse von der Öffentlichen Versicherung in Braunschweig, das Auto – wenn es geht – in der Garage oder auf einem umzäumten Grundstück abzustellen. Das mag bei vielen zuhause funktionieren, während der Arbeit oder Besuchen bei Freunden ist das oft nicht möglich.

Sauer: Diebe haben vor wenigen Tagen die Felgen samt Rädern von seinem Golf R abmontiert. Quelle: Britta Schulze

Deshalb gibt sie weitere Tipps: Das Auto nicht lange an abgelegenen Orten abstellen. Wichtig: So parken, „dass die Reifen auf einer Fahrzeugseite nicht oder nur schlecht erreicht werden können. Beispielsweise an einer Mauer oder einem Zaun.“ Denn: In der Regel wollen Diebe vier Kompletträder klauen, nicht nur zwei. Folglich suchen sie sich Fahrzeuge aus, bei denen sie schnell und mühelos an alle Räder herankommen.

Felgenschlösser verzögern den Diebstahl, sie verhindern ihn nicht

Ansonsten rät sie allen Besitzern hochwertiger Felgen die Nutzung eines Felgenschlosses: „Es handelt sich hier um eine Radschraube, welche anstatt der klassischen Sechskantaufnahme ein anderes Formprofil verwendet. Nur, wer über das entsprechende Gegenstück verfügt, kann die Radschraube lösen und so das Rad abmontieren.“ Aber: Organisierte Diebesgruppen würden sich im freien Handel diese „Profi-Gegenstücke“ besorgen können. Diese Felgenschlösser würden den Diebstahl zwar verzögern, aber nicht verhindern.

Felgenschlösser können einen Flegendiebstahl leider nicht verhindern, wenn echte Profis am Werk sind. Quelle: Roland Hermstein

Das sieht Swen Gallitzdorfer , Serviceleiter auf der Automeile Wolfsburg, ähnlich: „Im Prinzip hat jede Werkstatt so einen Adaptersatz für Serienfelgen der Hersteller.“ Man müsse ja bei Reparaturen die Räder abmontieren können. Trotzdem seien „ordentliche Felgenschlösser der einzige Diebstahlschutz, den es gibt“. Er empfiehlt bei sehr hochwertigen Felgen spezielle Schlösser aus dem Zubehörsortiment – „etwa mit innen liegenden Adaptern“. Das erschwere Profis den Diebstahl zusätzlich. Er sagt aber auch: „Einen hundertprozentigen Schutz gibt es leider nicht. Profis knacken jedes Schloss.“

Auch ein Volkswagen-Sprecher empfiehlt: Hochwertige Felgen mit abschießbaren Felgenschlössern verwenden. „Die verhindern ein zumindest die Entwendung von Amateur-Dieben und verhindern ein schnelles Abmontieren der Räder.“

Alexandra Kruse: Die ADAC-Sprecherin sieht Hersteller wie Volkswagen in der Pflicht, sichere Felgenschlösser zu bauen. Quelle: privat

Diese Meinung teilt Alexandra Kruse, Sprecherin des ADAC Niedersachsen. „Deshalb lautet unser Rat: So sicher wie möglich parken“, sagt sie. „Außerdem empfiehlt sich immer eine gute Versicherung gegen Diebstahl.“ Aber sie sieht auch Autohersteller wie Volkswagen in der Pflicht: „Hersteller sollten ihre Felgen so sicher wie möglich bauen.“

Was sie nicht sagt: Hersteller und Handel verdienen an jedem gestohlenen Komplettrad – schließlich muss es ersetzt werden. In der Regel tut es nur der jeweiligen Versicherung weh, die den Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro pro Fall im Rahmen der Teilkasko ersetzen muss. Aber sie kann sich das Geld dadurch zurückholen, dass sie die Prämien erhöht.

Jetzt kommt die schlechte Nachricht: Am Ende zahlt der betroffene Autofahrer seinen Schaden selbst.

Von Carsten Bischof