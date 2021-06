„Faszination Produktion“: VW bietet jetzt virtuelle Werkführungen an

Wolfsburg

Wenn die Fans nicht ins VW-Werk kommen, kommt das Wolfsburger Stammwerk eben zu den Fans nach Hause: Volkswagen bietet wegen der Corona-Pandemie ab sofort virtuelle Werkführungen an. Diese Führungen werden von Guides live moderiert. Außerdem können Besucher jetzt digital in Bereiche schauen, die ihnen bei bisherigen Werkführungen verborgen blieben.

Auch „Top Gear“-Star Richard Hammond hat eine Werkführung bekommen

Seit 1948 haben acht Millionen Menschen an Führungen durch die Fahrzeugproduktion in Wolfsburg teilgenommen. Damit nicht genug: „Top Gear“-Star Richard Hammond drehte sogar einen TV-Beitrag über das VW-Werk, der weltweit ausgestrahlt wurde. Millionen Fernsehzuschauer lernten das Innenleben der größten Autofabrik hautnah kennen – auf dem heimischen Bildschirm. Seit Beginn der Corona-Pandemie pausieren die persönlichen Werktouren im Volkswagen-Werk. Aber VW ließ die Zeit nicht ungenutzt und produzierte jetzt eine digitale Werkführung – sicherlich inspiriert durch die digitalen Führungen durchs Ducati-Museum.

VW-Fan: TV-Star Richard Hammond. Quelle: privat

„Faszination Produktion“ nennt sich der rund einstündige, virtuelle Rundgang durch die Welt von Volkswagen. Er enthält, neben den wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten um den Konzern und den Standort Wolfsburg auch die historischen Meilensteine rund um das Stammwerk am Mittellandkanal. Hinzu kommen insgesamt vier Filme aus den unterschiedlichen Produktionsbereichen, die in chronologischer Reihenfolge präsentiert und währenddessen von den Tourbegleitern live moderiert werden.

Moderator kann Film anhalten und Dinge live erklären

Dazu gehören auch Bereiche, die auf einer Live-Werktour nicht betreten werden können, beispielsweise die Lackiererei. Das Besondere: Anders, als im echten Leben, können die Moderatoren in besonders spannenden Augenblicken auch mal den Pausenknopf drücken, den Film anhalten und die Vorgänge besonders ausführlich erklären. Und über eine Chat-Funktion können die Teilnehmer sogar während des laufenden Programms Fragen stellen.

Guiseppe Lazzara: Wir wollen bald auch wieder Live-Erlebnisse anbieten. Quelle: Nigel Treblin

„Natürlich ersetzt dies nicht das Erlebnis eines Live-Besuchs“, weiß Giuseppe Lazzara, Leiter der Volkswagen Guest Relations. „Die Produktion vor Ort zu hören, zu riechen - kurzum mit allen Sinnen wahrzunehmen –, das lässt sich nicht virtuell simulieren. Vielmehr bieten wir mit ‚Faszination Produktion‘ eine echte Alternative zum Live-Erlebnis, das wir hoffentlich bald auch wieder anbieten können.“ Auch Werkleiter Rainer Fessel ist begeistert: „Wir machen die Produktion auch in Zeiten von Corona erlebbar. Egal ob aus China, Australien oder Spanien: Interessierte aus der ganzen Welt können so einen ersten Eindruck von einer der größten Automobilfabriken der Welt erhalten.“

Auch nach Corona soll das virtuelle Format weiter fortgeführt werden und das Angebot der Live-Werktour als zusätzlicher Baustein ergänzen. Neben einer bereits angebotenen Kinder-Werktour sind auch spezielle Themen-Touren in Planung, beispielsweise zur Elektromobilität. Interessierte können sich per Mail an werktour@volkswagen.de anmelden.

Von Carsten Bischof