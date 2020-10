Falsche Gerüchte um Corona-Fälle bei Sitech

Wolfsburg

Die Corona-Fallzahlen steigen wieder bedenklich – auch in Wolfsburg. Dementsprechend kochen auch immer wieder Gerüchte hoch. Eines dieser Gerüchte besagt, dass es bei der VW-Tochter Sitech in Sandkamp erhöhte Fallzahlen geben soll. Auf WAZ-Nachfrage dementiert das Unternehmen das allerdings. Von erhöhten Infektionszahlen könne keine Rede sein, die Produktion laufe derzeit ganz normal und ohne Behinderungen.

Die Schutzstandards sind bei der Sitech ähnlich hoch wie beim Mutterkonzern Volkswagen. Neben den üblichen Hygienestandards werde auch weiter auf die Einhaltung der Maskenpflicht geachtet, sagte ein Unternehmenssprecher.

Auch Sitech-Mitarbeiter können sich in den Corona-Containern testen lassen

Weitere Gerüchte, wonach Sitech-Beschäftigte trotz ausstehender Corona-Testergebnisse weiter in der Produktion arbeiten, verwies der Sprecher deshalb in das Reich der Fabeln. In der Tat scheint dieses Gerücht angesichts der umfassenden Sicherheitsmaßnahmen und äußersten Vorsicht, die Volkswagen der Corona-Krise an den Tag legt, unglaubwürdig. Um einen weiteren Lockdown zu vermeiden, wird derzeit alles getan, um Infektionsketten zu vermeiden. So sollen die Beschäftigten bis Ende des Jahres im Home-Office bleiben, Mitarbeiter beim ersten Anzeichen von Symptomen zuhause bleiben und sich in den VW-eigenen Corona-Container testen lassen. Diese stehen im Übrigen selbstverständlich auch den Sitech-Mitarbeitern zur Verfügung.

