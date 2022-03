Fallersleben

Mit der Trinity-Fabrik und dem Campus Sandkamp investiert Volkswagen in den nächsten Jahren gewaltige Summen in die Zukunft und Entwicklung des Standortes Wolfsburg und macht ihn zum Herzstück der Transformation. Aber auch kleinere Investitionen haben einen hohen Stellenwert und zeugen vom sich vollziehenden Wandel: So fand jetzt in Fallersleben der erste Spatenstich für die Erweiterung des Testcenter Hochvolt (TCH) von Volkswagen statt. „Wir werden hier in der Lage sein, für die Kunden echten Mehrwert zu schaffen“, sagte Dr. Holger Manz, Leiter Hochvolt-Systeme & Energieversorgung bei VW, beim Spatenstich. Besonders freue ihn, dass diese Kompetenz im Hause VW aufgebaut und nicht fremdvergeben werde.

Das Team im Testcenter wird mit der Erweiterung um rund ein Drittel wachsen. Das TCH hatte 2013 seinen Betrieb an der Westrampe aufgenommen. Die aktuelle millionenschwere Investition bedeutet bereits die zweite Erweiterung der Anlage. Es entstehen Prüfstände, Betreiberflächen und Laborplätze für umfangreiche Test im Bereich der E-Mobilität. Das Areal wächst von 7600 auf insgesamt 9500 Quadratmeter Grundstücksfläche an, Eigentümerin ist Volkswagen Immobilien. Die Übergabe ist Mitte September geplant, im Dezember soll der Prüfbetrieb starten.

Zukunftsweisende Forschung im Bereich E-Mobilität

VWI-Geschäftsführer Meno Requardt fährt zurzeit selbst einen rein elektrischen ID.4. Beim Spatenstich sagte er: „Das TCH übernimmt hier für Volkswagen zukunftsweisende Forschungs- und Entwicklungsaufgaben. Dass wir das Thema mit voranbringen können, macht mich stolz.“ Als eines von vielen praktischen Beispielen für die Arbeit in Fallersleben nannte er auch die Heimintegration von E-Fahrzeugen, die über das bidirektionale Laden möglich wird. Also etwa Speicherung überschüssiger Energie der Photovoltaik-Anlage im ID.4 zur späteren Nutzung im Haus.

Das ist das Testcenter Hochvolt Das TCH gehört in der Technischen Entwicklung von Volkswagen zum Fachbereich Entwicklung Antrieb und Energiesystem. Zum Testumfang der Einrichtung gehören zum Beispiel Batteriezellen und -module, Hoch- und Niedrigvolt-Batteriesysteme, Onboard-Ladegeräte und Hochvolt-Sicherheit. Die Kunden des TCH finden sich im gesamten Volkswagen-Konzern wieder.

Eine große Rolle spielt im Testcenter das Hochvolt-Laden. Hierfür entstehen im TCH auch Konditionierboxen: „In der Temperaturkammer für bis zu zwei Fahrzeuge können wir hier alle möglichen Umwelteinflüsse simulieren“, so Leiter Marko Wollenberg.

Wichtige und sichere Arbeitsplätze

Betriebsratskoordinator Stefan Helmsing freut sich über diese wichtige Fortentwicklung des TCH. Die Arbeit der gut 70 Fachleute in der Anlage im Gewerbegebiet Westrampe war nie wichtiger. Ihr breites Aufgabenfeld dreht sich rund um Energiespeicher und Elektromobilität. Stefan Helmsing: „In den vergangenen Tagen sind Entscheidungen über riesige Bauprojekte in Wolfsburg gefallen, wahre Meilensteine für den Standort und das Unternehmen. Ich bin froh, dass dabei die vermeintlich kleineren Projekte nicht vergessen werden – das TCH ist das beste Beispiel. Hier werden in einem wichtigen Zukunftsfeld qualifizierte Arbeitsplätze entwickelt und aufgebaut.“

Petros Apostolidis, Sprecher der Vertrauensleute aus dem Bereich Aggregate-Entwicklung, fasst zusammen: „Wir haben hier eine Investition in die Zukunft. In dem so wichtigen Geschäftsfeld der E-Mobilität stärken wir unsere Position im Wettbewerb und bauen dabei Zukunftsarbeitsplätze auf.“

