„Faires Ergebnis“: Das sagt die Belegschaft zum VW-Tarifabschluss

Wolfsburg

In der Belegschaft von Volkswagen zeigt sich bei einer WAZ-Umfrage ein positives Meinungsbild über den VW-Tarifabschluss. Der sieht unter anderem eine Entgelterhöhung von 2,3 Prozent ab Januar 2022 und einen einmaligen Corona-Bonus von 1000 Euro für 2020 vor. Die meisten befürworteten das von IG Metall und Volkswagen nach zähen Verhandlungen erzielte Ergebnis, einige hätten sich mehr gewünscht. Auffällig viele betonten die Bedeutung der Ausbildungsplatzgarantie für die Zukunft der jungen Leute ein Wolfsburg.

Ausbildungsplatz-Garantie schafft Chancen für die Jugend

„Für die jetzige Zeit ist das ein guter Kompromiss. Ich finde es gut, dass nun alle Beschäftigte die Umwandlung des Lohns in freie Tage in Anspruch nehmen können“, sagt Michael Katzer aus Wolfsburg (57). Wichtig sei auch die Verlängerung der Garantie für die 1400 Ausbildungsplätze.

„Das war ein super Job der IG Metall, des Vertrauenskörperschaften und der Betriebsräte, besonders bei der Festschreibung der 1400 Ausbildungsplätzen bis 2025“, meint auch Jens Kirsch.

Demo vor dem Werk: Die VW-Auszubildenden machten am Tag vor dem Tarifabschluss mit einer großen Protestaktion Druck auf den Konzern. Quelle: Britta Schulze

„Der Tarifabschluss ist völlig in Ordnung in dieser schweren Zeit“, sagt ein weiterer Beschäftigter, der anonym bleiben möchte. Die Wandlungs-Option sei ein großer Vorteil für die Belegschaft. Die Garantie für die Ausbildungsplätze bringe „Sicherheit und große Chancen für unsere Jugend“ in und um Wolfsburg.

„Für mich ist das ein Haustarifvertrag nach Maß der wirtschaftlichen Lage“, meint Thomas Heyn. Die unversteuerte Corona-Beihilfe von 1000 Euro sei „ein großer Schluck aus der Pulle“. Auch er betont die Bedeutung der Ausbildungsplatz-Garantie. Zusammen mit der leistungsorientierten Vergütung für alle und 2,3 Prozent mehr Lohn sei dies ein gutes Ergebnis.

Sorge über die Sicherung der Arbeitsplätze

Andere hätten noch Luft nach oben gesehen. „Mit 2,3 Prozent bewegen wir uns gerade einmal im Bereich der Teuerungsrate, das ist nicht gerade ein Riesenerfolg für die Belegschaft, sondern eher ein typischer ­VW-Kompromiss“, meint Angestellter Ralf Hinz (60). Dem Unternehmen gehe es schließlich gut, das zeigten die Bewertungen am Aktienmarkt. Auch andere äußern Zweifel, ob der Anschluss 2022 die zu erwartende Inflation ausgleichen kann.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein weiterer VW-Mitarbeiter sieht es differenziert: Corona-Prämie, Freistellungstage sowie die Ausbildungsplatzgarantie seien „okay“. Doch vom Rentenbaustein bleibe für einen 50-jährigen Werksangehörigen nach Abzug von Steuern und Sozialversicherung bei Renteneintritt nur noch 60 Cent im Monat. „Was für ein Blödsinn. Dann wäre es besser gewesen die 150 Euro auszuzahlen.“ Zudem sei die permanente Verschleppung von Tabellenerhöhungen „eine Sauerei“.

Arbeit unter Corona-Bedingungen: Die Schutzmaßnahmen gegen das Virus haben den VW-Beschäftigten die Arbeit nicht gerade leichter gemacht. Quelle: Swen Pförtner

Und der frühere VW-Beschäftigte und langjährige Gewerkschafter Egon Tantius meint: „Ich finde, das Ergebnis ist zu wenig für die Arbeit, die in der Produktion geleistet wird – den Leuten dort bleibt kaum noch Luft. Die IG Metall ist so stark, da hätte man mehr durchsetzen müssen“, meint der ­70-Jährige.

Grundsätzlich seien die Verhandlungen positiv ausgegangen, sagt ein weiterer VW-Mitarbeiter, der anonym bleiben wollte, allerdings: „Ich mache mir Sorgen darüber, ob über die Arbeitsplatzsicherung genug gesprochen wurde. Volkswagen wird zum Beispiel mehr und mehr Entwicklungsleistungen verlagern – entweder in die anderen Marken des Konzerns oder als Generalentwicklung an Fremdunternehmen. Was das für den Standort Wolfsburg bedeutet, kann ich mir noch gar nicht vorstellen.“

Die meisten aber bewerten den Abschluss vor dem Hintergrund der schwierigen Bedingungen durch Corona-Krise und Transformation durchaus positiv. „Ich denke, dass wir mit dem Tarifabschluss in Anbetracht der Zeit zufrieden sein können“, sagt Tobias Groenewold, Vertrauensmann im Karosseriebau. „Ein gutes und faires Ergebnis ist es immer, wenn beide Seiten gut damit leben können. Ich denke, das haben wir geschafft. In besseren Zeiten werden wir allerdings auch wieder auf ein noch besseres Ergebnis drängen und kampfbereit sein.“

„Es ist ein guter Kompromiss“, meint eine 37-jährige VW-Mitarbeiterin und fügt hinzu: „Die 1000 Euro Corona-Bonus sind für mich Luxus und wären nicht unbedingt notwendig gewesen.“

„Starkes, innovatives und zukunftsgerichtetes Ergebnis erzielt“: IG Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Thorsten Gröger (r.), hier bei der Auszubildenden-Demo vor den Tarifverhandlungen mit Vize-Betriebsratschefin Daniela Cavallo, ist mit dem Tarifabschluss zufrieden. Quelle: IG Metall

Volkswagen hat mit der Transformation noch große Herausforderungen vor sich

„Mehr geht immer, aber ich bin mit den Ergebnissen zufrieden“, sagt ­VW-Mitarbeiter Carsten Langreder. Auch wenn es im Netz viele „Hater-Kommentare“ gebe. „Gut auch, das die Ausbildungsgarantie bis 2025 gesichert ist. Das gibt der Jugend eine Zukunft.“

Sicher hätten auch Beschäftigte in anderen Branchen wie der Pflege mehr Lohn verdient. Doch auch die Arbeit im Drei-Schicht-Betrieb sei zehrend, außerdem stiegen die Preise – „klar, dass wir um eine Lohnerhöhung kämpfen“, sagt Nikolaos Karavanas, Gewerkschafter und seit 25 Jahren im Schichtdienst bei VW. „In diesen Zeiten eine Lohnerhöhung zu bekommen, ist natürlich ein Erfolg. Die Gewerkschaft hat gute Arbeit geleistet“, lobt der 52-Jährige.

„Ich freue mich sehr über das Ergebnis und bin auch dankbar. In der aktuellen wirtschaftlichen Situation und den Folgen der Pandemie steht VW noch vor großen Aufgaben, daher ist das bei weitem keine Selbstverständlichkeit gewesen“, sagt Andrea Claus, die seit 34 Jahren bei VW beschäftigt ist.

Von Christian Opel