Fahrzeuge, so schön wir ihre Geschichten: Karmann-Treffen in der Autostadt

Wolfsburg

Für viele ist er der schönste Volkswagen überhaupt: Der Karmann Ghia. Wie sehr das Kult-Fahrzeug, egal ob Coupé oder Cabriolet, noch immer die Blicke auf sich zieht, wurde am Sonntag in der Autostadt deutlich. Dort trafen sich zahlreiche Karmann-Besitzer und Fans zum großen Oldtimer-Treffen. Rund 50 Karmann Ghia und Volkswagen Typ 3, der in 2021 sein 60. Jubiläum feiert, fuhren durch die Wolfsburger Innenstadt, bevor sich alle Fahrzeuge auf dem Piazza Vorplatz des Themenparks versammelten.

Dort kamen die Oldie-Besitzer und Fans entspannt zu den üblichen Benzingesprächen zusammen. Dabei wird schnell deutlich: Hinter fast jedem Fahrzeug steckt eine besondere Geschichte. So wie bei dem Karmann Ghia Typ 14 von Arne Westermann aus Hannover. Sein Coupé befindet sich seit 1969 im Familienbesitz – erste Hand.

Hochzeiten im Karmann

„Mein Vater hat ihn mir damals zu meiner abgeschlossen Schlosser-Lehre geschenkt“, erzählt Westermann. Damals war er 20 Jahre alt. Seither haben er und seine Familie mit dem Fahrzeug viel erlebt. „Meine Frau Angelika und ich haben in dem Fahrzeug geheiratet“, berichtet er. Sie war es dann auch, die dafür sorgte, dass der Karmann weiter im Familienbesitz blieb.

Nach einem Unfall war das Auto stark beschädigt, eine Reparatur sehr aufwendig. „Da wollte ich ihn eigentlich schon loswerden“, erinnert sich Arne Westermann. Doch seine Frau stoppte ihn. Nach 16 Jahren Stillstands wurde das Coup#e wieder in Topform gebracht. Alles mit Originalteilen: Sitze, Lack – alles von Karmann aus Osnabrück. So hergerichtet feierten Arne und Angelika dann ihre Silberhochzeit in dem Schmuckstück.

Die Liebe und ihre Begeisterung zu ihrem Oldie haben sie dabei an ihre Kinder und Enkel weitergegeben. Dass Sohn Manuel Familienauto einmal weiterfahren wird, steht bereits fest. Der Enkelsohn fährt sogar schon einen Karmann – eine ferngesteuerte Miniaturausgabe lässt er über die Piazza flitzen. Das Modellauto haben Manuel und sein Bruder ihrem Vater geschenkt. Beim Aufbau legten sie die dieselbe Liebe zum Detail an den Tag, wie ihr Vater bei der Restauration des großen Karmanns. „Vom Nummernschild bis zum Lack ist alles wie beim großen“, erklären sie.

Die „weibliche Form“ fasziniert

Was die Menschen seit jeher so am Karmann fasziniert: „Ganz klar sein außergewöhnliches Design“, sagt Uwe Sattler, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Südheide, deren Mitglieder am Samstag mit 38 Modellen nach Wolfsburg gekommen sind. Der Karmann Typ 34, mit dem er nach Wolfsburg gefahren ist, gehört allerdings seiner Frau Bobby Conssbruch-Sattler. Auch sie hebt die „weiblichen Formen“, des Fahrzeugs hervor.

Diese ganz besonders faszinierende Form mit den geschwungenen Linien ist es auch, die Peter und Angela Anders aus Ehmen vor 3 Jahren zum Kauf ihres Typ 14 Cabriolets bewogen haben. „Es musste ein Oldtimer von Volkswagen sein. Ich habe zwischen einem Golf I GTI und dem Karmann geschwankt, aber der Karmann Ghia ist einfach der schönste unter den Oldtimern“, erzählt Peter Anders. Das Ehepaar genießt die gemütlichen Ausfahrten mit ihrem Schmuckstück. „Man fällt einfach auf“, sagt Angela.

Die Gemütlichkeit, die heute von vielen Fans so sehr geschätzt wird, war zur Entstehungszeit des Karmann Ghias noch oftmals Anlass für Spott. Gerade einmal 30 PS hat das Fahrzeug unter der Haube, sein Design gaukele Sportlichkeit vor, hieß es. Als „Hausfrauen-Porsche“ oder „Sekretärinnen-Ferrari“ wurde das Modell ob seiner geringen Leistung aber auch wegen seines kleinen Preises verspottet. Heute stört das niemanden und mit aufgerufenen Preisen von gut 50 000 Euro für einen gut erhaltenen Oldie, ist das Auto längst nichts mehr für den kleinen Geldbeutel.

Von Steffen Schmidt