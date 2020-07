Wolfsburg

Gute Nachricht für viele hunert VW-Mitarbeiter, die mit dem Fahrrad zur Arbeit ins Wolfsburger Werk kommen: Die Fahrradständer an Tor Ost und Tor Nord werden in Kürze mit Schließanlagen gesichert. Damit will man einem leider verbreiteten Ärgernis endlich Herr werden.

„Bei uns Betriebsräten haben sich immer wieder Kolleginnen und Kollegen gemeldet, denen die Räder gestohlen oder beschädigt wurden. Darum haben wir auch über die TaskForce Verkehr schon lange eine bessere Sicherung der Abstellflächen gefordert“, beschreibt Betriebsrat Jürgen Hildebrandt das Problem.

Als erste Anlagen bekommen die Radständer am Tor Ost noch vor dem Werksurlaub eine Zutrittsberechtigungssicherung. Heißt: Die Tür zur Fahrrad-Stellanlage lässt sich künftig nur mit einem VW-Ausweis öffnen. Bereits im Vorfeld wurde dafür die ganze Abstellfläche umzäunt. Als nächstes wird die Fahrradanlage an Tor Nord ebenso gesichert. Der konkrete Zeitplan ist allerdings noch ungewiss und hängt von der Corona-Lage ab. Denn. Zurzeit ist die Abstellanlage an Tor Nord wegen zu enger Abstände an den Eingängen an einen anderen Platz verlegt. Entspannt sich die Corona.Situation weiter, kann die ursprüngliche Anlage gesichert und wieder in Betrieb genommen werden.

Weitere Tore sollen folgen

Weitere Standorte könnten dann folgen. „Mit den Toren Ost und Nord wollen wir Erfahrungen mit der Sicherung sammeln. Im nächsten Schritt sollen dann die Abstellanlagen an der FE und am CKD-Tor besser geschützt werden“, erklärt Betriebsrat Mike Sempf, der im Verkehrsausschuss die Verbesserungen für Fahrradfahrer mit voranbringt.

Die Anlagen an Tor 6 und Tor 17 bleiben zunächst unverändert. Grund dafür ist die Umgestaltung des Nordkopfes. Der Groß-Investor Signa plant dort große Bauarbeiten, die auch die VW-Parkplätze und damit auch die Abstellanlagen betreffen werden.

Beim Betriebsrat hofft man durch die Maßnahme, das Absolvieren des Arbeitswegs per Rad attraktiver zu machen. „Die Marke VW und das Fahrrad stehen für umweltfreundliche Mobilität. Wenn jetzt mehr Beschäftigte mit dem Rad kommen, ist das gut für die Gesundheit und für die Natur. Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen in der Planung und im Werksservice, die an dem Umbau mitgearbeitet haben“, so Hildebrandt abschließend.

Von Steffen Schmidt