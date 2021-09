Exklusiv: Bugatti und Gillette entwickeln selbst wärmenden Luxus-Rasierer 

Wolfsburg/Molsheim

Für manche kann es gar nicht exklusiv genug sein: VW-Tochter Bugatti und Gillette haben jetzt gemeinsam einen Nassrasierer auf den Markt gebracht. Die Sonderedition Heated Razor trägt Bugatti-Lack und ist der weltweit erste aktiv wärmende Heimrasierer.

Verkauft wird er unter dem Premiumlabel „Gillette Labs“

Natürlich verkauft Gillette den Edelrasierer unter seinem Premiumlabel „Gillette Labs“. Per Knopfdruck erzeugt der Rasierer Wärme – in einer Pressemitteilung schwärmt Bugatti von einem „sinnlichen Erlebnis“. Gillette-Chef Gary Coombe lässt sich mit den Worten zitieren, dieser Rasierer sei entwickelt worden, „um die tägliche Rasur in ein unvergleichlich luxuriöses Erlebnis zu verwandeln“.

Zu den Fakten: Der Lack der Sonderedition ist Bugatti Agile Blue – früher die Rennfarbe der französischen Luxusmarke, zuletzt verwendet beim agilen Hypersportwagen Chiron Pur Sport. Den Griff des Rasierers ziert das Bugatti-Macaron, das Emblem der Marke Bugatti. Der Griff ist aus Aluminium-Zink, in Anlehnung ans anodisierte Aluminium und Titan im Inneren des Chiron Super Sport.

Der wärmende Rasierer kommt noch im September in den Handel

Laut Bugatti und Gillette soll der edle Luxusrasierer noch im September in den Handel...pardon, in ausgewählte Märkte kommen. Ob die Rasur damit auch bugattischnell funktioniert, steht nicht in der Pressemitteilung.

Von Carsten Bischof