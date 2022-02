Wolfsburg

Für den früheren Volkswagen-Chef Carl Horst Hahn ist eine gute Bildung der Schlüssel für eine funktionierende Demokratie und für ein florierendes Wirtschaftsunternehmen. Während andere Länder und Kommunen das längst verinnerlicht hätten, vermisse er in Deutschland, leider auch in Wolfsburg, „einen Ruck“. Mehrsprachliche Bildung müsse schon im Kindergarten beginnen – und genau dort sieht der 95-Jährige einen großen Reformbedarf.

Carl Horst Hahn kämpft schon lange für mehrsprachige Kitas

Carl Horst Hahn weiß, wovon er spricht: Seit vielen Jahren setzt er sich für mehrsprachige Kindergärten ein, investiert Zeit und Geld, denn: „Im Kindergartenalter saugt das kindliche Gehirn alles auf wie ein Schwamm, lernt spielerisch und immer schneller verschiedene Sprachen.“ In einer globalisierten Welt ebne Mehrsprachigkeit den Weg in eine erfolgreiche berufliche und private Zukunft. Das Schöne dabei: „In diesem Alter haben alle Kinder die gleichen Chancen. Dieses Geschenk müssen wir doch mit hoher Dringlichkeit und Wichtigkeit annehmen und fördern“, sagt Hahn.

Vorbildlich: In der SIS-Schule in Kairo kommen Kinder schon im Kita-Alter mit Fremdsprachen in Berührung. Quelle: privat

Der Neurobiologe Professor Martin Korte von der TU Braunschweig sieht es ähnlich: „Bis zum achten oder zehnten Lebensjahr saugen Kinder Sprachen auf. Danach lernen wir Fremdsprachen schwieriger.“ Er verweist auf Länder wie Kanada, Singapur, Indien oder die Schweiz, in denen mehrsprachige Kitas und die Verzahnung mit mehrsprachigen Grundschulen normal und erfolgreich seien. „Wir in Deutschland müssen unsere Kitas und Grundschulen reformieren“, sagt er. Das würde der internationale Bildungsvergleich – etwa im Rahmen von Pisa-Studien – immer wieder zeigen.

Eltern müssen Druck auf Bildungspolitiker machen

Auf Impulse aus dem Kita- und Schulsystem hofft er nicht mehr: „Der Druck muss von den Eltern ausgehen“, sagt der Neurobiologe. „Denn nur die Eltern haben eine langfristige Perspektive für ihre eigenen Kinder.“ Mehrsprachigkeit in der Kita fördere ja auch Eigenschaften wie Kommunikations- und Teamfähigkeit – „alles Eigenschaften, die man für ein erfolgreiches Leben braucht“. Mit einer „Elitenbildung“ habe das nichts zu tun, denn: In einer reformierten frühkindlichen Bildungslandschaft hätten alle Kinder dieselben Chancen.

Carl Horst Hahn verweist auf die Saxony International School (SIS) Carl Hahn, die allein in Sachsen 19 Kitas, 16 Grundschulen und 5000 Schüler betreut – der frühere VW-Chef ist SIS-Schirmherr. Die SIS bereite Kinder früh auf die Herausforderungen der Zukunft vor. Hahns rechte Hand und Mitstreiter Dirk Joerke flog kürzlich zur SIS nach Kairo in Ägypten und brachte ein erstaunliches Video mit: Einheimische Kita-Kinder bedankten sich bei Hahn für dessen Unterstützung und schickten ihm freundliche Grüße – in akzentfreiem Deutsch. „Sie lernen seit gerade mal drei Monaten Deutsch“, betont Joerke. Neben Englisch und Arabisch. „Und haben viel Spaß dabei.“

Kinder lernen mit der Sprache auch die Kultur kennen

Carl Horst Hahn lächelt: „Sie lernen ja nicht nur verschiedene Sprachen, sondern auch verschiedene Kulturen kennen – von jeweiligen Muttersprachlern.“ Frühkindliche Mehrsprachigkeit erweitere nicht nur den persönlichen Horizont der Kinder, sondern auch deren Intelligenzquotienten (IQ). Auch das sei hilfreich für den späteren Werdegang sowie ein besseres, gesünderes und längeres Leben.

Aber, so Hahn, dieses Potenzial werde in Deutschland viel zu wenig genutzt. So gebe es bis heute in Wolfsburg keinen VW-Betriebskindergarten, in dem Volkswagen sich um seine „künftigen Mitarbeiter“ kümmere – „obwohl das Thema seit vielen Jahren im Gespräch ist“.

Dabei liege der Bildungsschatz gerade in einer Stadt wie Wolfsburg mit ihren vielen Nationalitäten so nahe: „Hier wachsen so viele Kinder in ihren Familien mehrsprachig auf“, sagt Hahn. Natürlich gebe es in der VW-Stadt mehrsprachige Kitas und Grundschulen. Aber, so Hahn: „Wir könnten noch viel mehr tun in Wolfsburg...“

Von Carsten Bischof