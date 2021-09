EuGH-Gutachten hält Thermofenster in VW-Autos für womöglich rechtswidrig

Wolfsburg/Brüssel

Droht Volkswagen im Rechtsstreit um mutmaßlich vertragswidrige Abschalteinrichtungen eine Schlappe vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH)? In einem am Donnerstag veröffentlichten Gutachten des obersten europäischen Gerichts vertritt Generalanwalt Athanasios Rantos die Ansicht, dass sogenannte Thermofenster eine rechts- und somit vertragswidrige Abschalteinrichtung darstellen können. 

Nach Angaben des EuGH ließ die Software höhere Stickoxid-Emissionen zu, wenn es kälter als 15 beziehungsweise wärmer als 33 Grad Celsius war oder das Auto in mehr als 1000 Höhenmetern gefahren wurde.

Grundsätzlich nutzen die Thermofenster-Technik viele Hersteller. Das Thermofenster definiert einen Temperaturbereich, in dem die Abgasaufbereitung bei Dieselfahrzeugen durch die Abgasrückführung in den Brennraum zu 100 Prozent funktioniert. Außerhalb dieses Thermofensters wird dieser Mechanismus eingeschränkt, die Schadstofflast der Abgase steigt dadurch.

VW hält Vorrichtung weiter für zulässig

VW hatte argumentiert, dass diese dem Schutz des Fahrzeugs dienen. Nach Ansicht der Wolfsburger kann ein Thermofenster auch weiterhin gerechtfertigt und damit zulässig sein, wenn es etwa eine Fehlfunktion verhindere, die sich abrupt auf den Betrieb des Motors selbst auswirke und die nicht durch regelmäßige Wartung verhindert werden könne. Das sei auch in dem vorliegenden Verfahren der Fall, wie auch wissenschaftliche Studien bestätigt hätten.

„Nach den Kriterien, die der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen aufgestellten hat, bleiben die in Fahrzeugen des VW-Konzerns verwendeten Thermofenster weiterhin zulässig. Sie haben den Zweck, solche plötzlichen und unmittelbaren Risiken einer Beschädigung des Motors zu verhindern“, heißt es in einem VW-Statement.

Generalanwalt Rantos begründet seine Einschätzung damit, dass das Thermofenster für die tatsächlichen Fahrbedingungen nicht repräsentativ sei. In vielen EU-Ländern sei es in den vergangenen Jahren deutlich unter 15 Grad warm gewesen. Zudem seien Autos vielfach in Höhen von mehr als 1000 Metern unterwegs. Bei dem Thermofenster handele es sich deswegen um eine rechtswidrige Abschalteinrichtung.

Hintergrund des Gutachtens sind drei Verfahren, die vor österreichischen Gerichten verhandelt wurden. Die Richter am EuGH sind nicht an die Gutachten gebunden, folgen ihnen aber häufig. Mit einem Urteil ist in den kommenden Monaten zu rechnen.

Von Steffen Schmidt