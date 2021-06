Erstes VW-Konzern-SUV für Indien: Skoda startet Produktion des Kushaq

Wolfsburg/Pune

Bei Skoda in Indien ist die Produktion des Kushaq angelaufen. Ab Juli soll er an Kunden ausgeliefert werden. Der Skoda Kushaq ist das erste Serienmodell, das lokal in Indien gefertigt wird und soll den Weg bereiten für weitere Modelle von Skoda und Volkswagen auf dem indischen Markt.

Der VW-Konzern investiert eine Milliarde Euro in Indien

Die technische Basis für den neuen Kushaq (das Wort bedeutet König oder Herrscher) sowie künftige Volumenmodelle bildet die lokal entwickelte und produzierte Plattform MQB-A0-IN. Die Entwicklung dieser Plattform erfolgte im Technologiezentrum in Pune, das im Januar 2019 eröffnet wurde. Im Rahmen des Projekts „India 2.0“ trägt Skoda im Volkswagen-Konzern die federführende Verantwortung für eine gesamte Region. Insgesamt investiert der Volkswagen-Konzern dort zwischen 2019 und 2022 eine Milliarde Euro.

Der neue Kushaq wurde in Indien für den lokalen Markt entwickelt. Quelle: Skoda

Ziel ist es, die Position auf diesem Wachstumsmarkt nachhaltig zu stärken. 2020 wurden in Indien insgesamt rund drei Millionen Fahrzeuge verkauft – bei einer Bevölkerung von mehr als 1,3 Milliarden Menschen. Neben dem indischen Markt verantwortet Skoda auch die Steuerung der Regionen Nordafrika sowie Russland einschließlich der GuS-Staaten.

Skoda-Chef Thomas Schäfer sagt: „Mit dem Kushaq leiten wir dort eine Produktoffensive mit vier neuen Modellen der Marken Skoda und Volkswagen ein. Sie basieren auf der MQB-A0-IN-Version des Modularen Querbaukastens, die speziell für die Bedürfnisse des indischen Marktes entwickelt wurde.“

