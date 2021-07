Wolfsburg

Das ist eine echte Premiere für Volkswagen: Mit dem neuen kompakten Crossover Taigo bringt VW erstmals ein SUV-Coupé auf den europäischen Markt. Der frontgetriebene Taigo ist ein trendiger Crossover mit erhöhter Sitzposition, neuer Konnektivität und guter Alltagstauglichkeit. Verkaufsstart ist in diesem Herbst, die Preise beginnen voraussichtlich bei unter 20 000 Euro.

Das Heck des Fünfsitzers fällt im Stile eines Coupés schräg nach hinten ab, ohne die Kopffreiheit im Fond einzuschränken. Damit erweitert Volkswagen das Portfolio der auf dem Modularen Querbaukasten (MQB) aufbauenden kompakten Modelle Polo (Steilheck) und T-Cross (SUV) um eine dritte Karosserievariante, die bislang eher hochpreisigen Modellen vorbehalten war.

Die Karosserieform ist einzigartig in der VW-Modellfamilie

Laut Volkswagen sind zahlreiche Assistenzsysteme der jüngsten Generation erhältlich. Der Fokus des neuen Taigo liege auf Design, Individualität und Emotion, sagt Volkswagen. Serienmäßig ausgestattet ist der 4,26 Meter lange Taigo mit Voll-LED-Scheinwerfern und volldigitalem Cockpit und Infotainmentsystemen der jüngsten Generation (MIB3). Die „expressive Karosserieform“ sei bislang einzigartig im Modellportfolio der Marke Volkswagen.

Mit Crossover-Bodystyle und coupéhafter Silhouette bringe der neue Taigo – genau wie sein brasilianischer Bruder Nivus – die besten Voraussetzungen mit, um neue, überwiegend junge und jung gebliebene Käuferschichten für Volkswagen zu begeistern. Die technische Basis des Taigo liefert der Modulare Querbaukasten (MQB) von Volkswagen. So verfügt der Taigo ausstattungsabhängig über die neuen „IQ.Light-LED-Matrix-Scheinwerfer“ und eine illuminierte Kühlergrill-Querspange.

Der Taigo bekommt die neuesten Assistenzsysteme

Innen hat der Taigo serienmäßig ein aufwändig gestaltetes Multifunktionslenkrad und moderne Bedienelemente. Die Infotainmentsysteme basieren auf der dritten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens (MIB3) inklusive Online-Control-Unit (eSIM) und „App-Connect Wireless“ (jeweils ausstattungsabhängig). Features wie Zugriff auf Streaming-Dienste, eine Sprachsteuerung und eine cloudbasierte Personalisierung mittels „Volkswagen ID“ ermöglichen je nach Ausstattung die Nutzung der jüngsten MIB3.1-Dienste.

Auch in puncto Fahrerassistenz für mehr Komfort und Sicherheit zeigt das neue SUV-Coupé eine große Nähe zu den Volkswagen der höheren Segmente. Serienmäßig ist jeder Taigo mit Assistenzsystemen wie dem Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ inklusive City-Notbremsfunktion und dem Spurhalteassistenten „Lane Assist“ ausgestattet. Auf Wunsch ist der „IQ.DRIVE Travel Assist“ an Bord und ermöglicht so das teilautomatisierte Fahren bis zu einer systembedingten Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h.

Von Carsten Bischof