Erst ID.3, jetzt Elektrorad: VW-Chef Diess fährt E-Bike von Ducati Probe

Wolfsburg

Urlaub ist zur Erholung da: Das man sich dennoch Arbeit mitnehmen kann, zeigt jetzt VW-Boss Herbert Diess. Denn genau das tut der Konzern-Chef derzeit in seinen Ferien am Gardasee. Die Anfahrt hatten Diess und seine Tochter im neuen, konzerneigenen E-Auto ID.3 angetreten – ein Online-Tagebuch führt Diess auf dem Netzwerk LinkedIN. Nach der Testfahrt über die Alpen zum Gardasee fährt der Manager nun ein weiteres Gefährt aus dem Konzern Probe: das E-Bike MIG-S von VW-Tochter Ducati. Statt auf vier Rädern ist er auf zweien unterwegs, der Antrieb bleibt jedoch elektrisch.

„E-Bikes finde ich klasse! Sie zeigen, was elektrisch alles geht, tragen zur Verkehrswende bei und halten die Mobilität in den Städten mit am Leben“, legt Diess zunächst ein klares Bekenntnis hin. Das passt, schließlich tritt der VW-Chef seit einigen Jahren als entschiedener Verfechter der E-Mobilität auf. Dazu gehören auch Ideen weit über das Auto hinaus etwa im Bereich der Mikromobilität. Die erneut durch Posts und Bilder begleitete Fahrradtour am Gardasee zeigt ihn zudem als agilen Macher, der auch in der Freizeit widriges Gelände nicht scheut.

Anzeige

„Beeindruckend, was man mit dem Bike alles bewältigen kann", schreibt Diess zu diesem Foto. Quelle: privat

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Diess zeigt sich vom E-Bike begeistert

Denn bei dem Ducati-Bike handelt es sich um ein elektrisches Mountainbike, genau das habe ihn neugierig gemacht, sagt Diess. Stand er dem „Geländegang“ Ducatis vormals eigentlich kritisch gegenüber, habe ihn die Testfahrt nun eines besseren belehrt. „Es ist echt erstaunlich, was man damit bewältigen kann. Diese Ducati macht absolut Sinn. Sie ist technisch top, eine italienische Schönheit mit viel Liebe zum Detail – funktioniert hervorragend“, so das Lob von der Konzern-Spitze.

Darauf, ob Diess seinen Urlaub weiter für Feldtests der konzerneigenen Produkte nutzt, darf man gespannt sein.

Von Steffen Schmidt