Erneute Verschärfung: VW verhängt Maskenpflicht für gesamtes Gelände

Angesichts der weiter steigenden Corona-Zahlen reagiert Volkswagen mit einer weiteren Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen. Ab sofort gilt auf dem gesamten Werksgelände sowie den weiteren VW-Liegenschaften erneut Maskenpflicht. Das geht aus einem Personal-Telegramm hervor, dass der Vorstand am Mittwoch an die Belegschaft rausschickte.

„Entscheidende Maßnahme in der Pandemiebekämpfung ist es, die direkten sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Dazu tragen die empfohlenen Maßnahmen Abstand halten, Handhygiene und Alltagsmaske (AHA-Regeln) bei“, erklärt das Unternehmen. Mit der Verlängerung der Home-Office-Regelung sowie der Beschränkung von Dienstreisen und dem Pendlerverkehr zwischen Standorten auf ein absolutes Minimum hat Volkswagen bereits einige Schutzmaßnahmen ausgeweitet.

Mit der Tragepflicht von Mund-Nasenschutz-Masken geht man jetzt den nächsten Schritt. Die Maske muss jetzt wieder – wie bereits in der ersten Phase nach dem Lockdown – überall auf dem Werksgelände getragen werden. Einzige Ausnahme ist, wenn sich der Beschäftigte alleine in einem Büro oder alleine in einem Fahrzeug aufhält oder auf einem als „grün“ klassifizierten Arbeitsplatz eingesetzt ist.

Noch keine Änderung für Risiko-Gruppen

Noch ist die höchste Stufe der Schutzmaßnahmen aber noch nicht erreicht: So dürfen beispielsweise externe Dienstleister, die aus innerdeutschen Gebieten mit stark erhöhten Fallzahlen anreisen, unter Beachtung der betrieblichen Hygiene- und Sicherungsmaßnahmen – wozu auch die Maskenpflicht gehört – weiterhin auf dem Werksgelände tätig sein. Bei Einreise aus einem ausländischen Risikogebiet sind allerdings zusätzlich die jeweils geltenden Quarantäne-Regelungen zu beachten.

Auch auf Beschäftigte, die einer gesundheitlichen Risikogruppe angehören, haben die neuen Regelungen zunächst keinen Einfluss. Sie dürfen weiterhin auf „grün“ und „gelb“ klassifizierten Arbeitsplätzen arbeiten. Auf „rot“ klassifizierten Arbeitsplätzen dürfen sie hingegen nach wie vor nicht eingesetzt werden.

Lieferketten sind noch intakt

Auf den Betrieb hat die europaweite zweite Corona-Welle indes noch keinen Einfluss. „Aktuell verursacht die Pandemie keine Störungen in unseren Lieferketten. Einzelne Lieferanten melden Störungen in ihren Prozessen, die sich jedoch im Rahmen des Üblichen bewegen. Unsere Vorräte befinden sich auf normalem Niveau“, so ein VW-Sprecher. Man behalte die Situation aber genau im Auge.

Von Steffen Schmidt