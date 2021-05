Erfolgsgarant E-Mobilität: Volkswagen legt bei Stromer-Verkäufen deutlich zu

Wolfsburg

Sowohl der Volkswagen Konzern als auch die Kernmarke Volkswagen Pkw sind trotz anhaltender Pandemie und Chipmangels mit einem beeindruckenden ersten Quartal in das neue Jahr gestartet. Ein Faktor für den Erfolg in den ersten drei Monaten sind die steigenden Verkaufszahlen von Elektro-Autos. Dabei stehen die Zeichen für den Autobauer in diesem Segment weiter auf Wachstum.

Betrachtet man den gesamten Konzern, wurden die Auslieferungen von elektrifizierten Modellen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf weltweit 133 000 Fahrzeuge mehr als verdoppelt. Davon entfallen fast 60 000 Verkäufe auf rein elektrische Fahrzeuge, während sich 73 400 Kunden für eine Modell mit Plug-In Hybridantrieb entschieden. Bei den reinen Stromern ergibt sich dadurch ein Wachstum von 78 Prozent, die Plug-In Hybride aus dem Konzern legten sogar 178 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2020 zu.

VW verdoppelt Verkäufe von reinen Stromern

Im Zentrum der E-Offensive steht dabei die Kernmarke Volkswagen Pkw. In den ersten drei Monaten hat die Marke die Anzahl der ausgelieferten rein elektrischen Fahrzeuge (BEV) gegenüber dem ersten Quartal 2020 auf 30 700 Einheiten fast verdoppelt (+95 Prozent). Noch größer war der Zuwachs bei den Plug-in-Hybriden: Hier lieferte die Marke mit 31 850 Einheiten 227 Prozent mehr Fahrzeuge aus als im Vergleichsquartal 2020.

Erfolgsgarant: Die Bestellbücher für den ID.4 sind voll, in Norwegen und Schweden ist er schon jetzt das meistverkaufte Auto. Quelle: Britta Schulze

Allein in Deutschland übergab die Marke Volkswagen im ersten Quartal laut Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes 27 560 Modelle mit Elektroantrieb an die Kunden. Das bedeutet nicht nur eine Steigerung von 214 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, sondern immerhin auch einen Anteil an den gesamten Auslieferungen von 21,1 Prozent. Zum Vergleich: In den ersten drei Monaten des Jahres 2020 betrug der Anteil der Elektromodelle an den Verkäufen nur knapp über 6 Prozent.

Von diesen 27 560 Modellen in Deutschland verkauften E-Modellen waren übrigens stolze 16 220 Fahrzeuge tatsächlich reine Stromer – das macht rund 12 Prozent der Gesamtauslieferungen aus. Damit ist Volkswagen im Heimatland was den Absatz von reinen Elektroautos angeht deutlicher Marktführer – und zwar vor Volvo und Tesla, die nur knapp mehr als 6000 reine E-Autos ausliefern konnten.

Bestellbücher für den ID.4 sind voll

Die Zeichen stehen zudem gut, dass Volkswagen diese Zahlen in den kommenden Monaten nochmals steigern kann. Denn der ID.4, der eine Schlüsselrolle bei der E-Offensive von Marke und Konzern spielt, schlägt sich aufgrund seines erst kürzlich erfolgten Marktstarts noch kaum in den Zahlen des ersten Quartals nieder. Das dürfte sich aber schnell ändern. Denn bis Ende April lagen VW europaweit satte 39 000 Bestellungen für das Elektro-SUV vor.

Ein Blick in die europäischen Leitmärkte für Elektromobilität zeigt zudem das Potential des ID.4: So schaffte das Modell in Schweden und Norwegen im April aus dem Stand den Sprung an die Spitze. Dort war der ID.4 in diesem Monat das meistverkaufte Auto über alle Antriebsarten hinweg. Mit der Allrad-Variante GTX und dem ID.5 bringt VW in diesem Jahr außerdem noch zwei weitere E-Modelle auf den Markt.

Zuguter letzt zeigt auch der Gesamttrend auf dem Automarkt klar in Richtung E-Mobilität. So verzeichnete das Kraftfahrtbundesamt im April für Fahrzeuge mit Elektroantrieb erstmals einen höheren Marktanteil als für Diesel. Insgesamt also beste Vorzeichen für Volkswagens Elektro-Offensive.

Von Steffen Schmidt