Die beiden Fahrzeuge der Volkswagen Sportkommunikation sind jetzt für die Initiative „Wir helfen“ von VfL, Stadt und Stadtjugendring in Wolfsburg unterwegs. VfL-Geschäftsführer Michael Meeske hält es für eine Pflicht des Vereins, den Menschen in Wolfsburg in der Corona-Krise zur Seite zu stehen.