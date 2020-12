Engpässe bei Halbleitern: VW stellt Golf-Fertigung bis zum 18. Januar ein

Wolfsburg

Die Weihnachtsferien fallen für Teile der VW-Beschäftigten in Wolfsburg nun noch länger aus als ohnehin schon geplant. Volkswagen muss die Produktion in der Golf-Fertigung bis zum 18. Januar ruhen lassen. Für die betroffenen Mitarbeiter sei Kurzarbeit angezeigt, wie das Unternehmen am Freitag auf WAZ-Anfrage mitteilte. Grund für die um zwei Wochen verlängerte Betriebsruhe sind Lieferengpässe bei Halbleitern.

Diese können als verspätete Begleiterscheinung der Corona-Krise beschrieben werden. VW steht dabei nicht allein da. Die massiv eingeschränkte Liefersituation bei Halbleitern sorgt herstellerübergreifend für erhebliche Störungen in der weltweiten Automobilindustrie. Als der Automarkt im Frühjahr wegen der Pandemie zusammenbrach, stellten die führenden Halbleiter-Hersteller ihre Produktion auf andere Abnehmermärkte wie die Unterhaltungselektronik um. Im Sommer und noch stärker im Herbst erholte sich die Nachfrage in der Autobranche aber wieder – vor allem im weltweit größten Markt China zieht der Absatz an.

E-Auto-Produktion ist nicht betroffen

Eigentlich eine gute Nachricht für Volkswagen, doch die steigenden Nachfrage kann nun nicht entsprechend bedient werden, weil die benötigten elektronischen Bauteile fehlen. „ VW muss darum die Fertigung an einzelnen chinesischen, nordamerikanischen und europäischen Standorten im ersten Quartal 2021 an die jeweils aktuelle Versorgungssituation anpassen“, teilt das Unternehmen mit. Betroffen sind neben VW auch die Nutzfahrzeugsparte sowie Skoda und Seat. Die Produktion der beiden wichtigen E-Autos ID.3 und ID.4 sei allerdings nicht beeinträchtigt und laufe wie geplant weiter, so eine Sprecherin auf WAZ-Anfrage.

Das Werk Wolfsburg wird die Situation allerdings deutlich zu spüren bekommen. Schon jetzt steht fest: Die Betriebsruhe in der Golf-Fertigung und den daran angrenzenden Bereichen wird über den 4. Januar hinaus bis zum 18. Januar verlängert. Dabei ist die Produktion im Stammwerk sowieso schon gebeutelt. Bereits seit diesem Montag ruhen die Bänder, an denen der Golf gebaut wird, weil ein wichtiger Zulieferer aufgrund von Corona-Fällen in der Belegschaft ausgefallen ist. In der kommenden Weihnachtswoche waren die Produktionsmitarbeiter ohnehin schon angehalten, auf Kosten des Zeitkontos zuhause zu bleiben. Nun also der nächste Nackenschlag – wobei eine der betroffenen Golf-Linien in besagter Zeit für Umbauarbeiten sowieso still gestanden hätte. In der Tiguan-Fertigung geht es dagegen planmäßig am 4. Januar wieder los.

Wie geht es nach dem 18. Januar weiter?

Wie es nach dem 18. Januar in der Produktion weitergeht, steht indes noch nicht fest. Volkswagen muss auch danach weiter auf Sicht fahren. Über die weitere Fahrweise soll Anfang Januar erneut beraten werden. „Wir sind bisher gut durch die Krise gekommen, dank eines hervorragenden Beschaffungs- und Produktionsmanagements. Allerdings bekommen wir nun die Auswirkungen der globalen Engpässe bei Halbleitern zu spüren. Wir tun alles, um Produktionsausfälle so gering wie möglich zu halten, um unsere Kunden schnellstmöglich beliefern zu können“, verspricht Murat Aksel, designierter Vorstand für den Bereich Einkauf im Konzern.

Von Steffen Schmidt