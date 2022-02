Emotional statt bieder: Skoda stellt neues E-Auto Enyaq Coupe iV vor

Mlada Boleslav

Der tschechischen VW-Tochter Skoda ist ein großer Wurf gelungen: Sie hat jetzt den vollelektrischen Enyaq Coupe iV vorgestellt – ein SUV-Coupe, das erstaunlich nahe an der vor zwei Jahren präsentierten Studie „Vision iV“ geblieben ist. Das Coupe soll es mit Heck- und Allradantrieb sowie mit verschiedenen Leistungsstufen geben. Das Topmodell soll schon in wenigen Tagen offiziell erhältlich sein: die RS-Version mit einer Systemleistung von 299 PS und 460 Newtonmeter Drehmoment. Die anderen Varianten folgen laut Skoda im Frühsommer. Preise nennt Skoda noch nicht.

Der Enyaq Coupe basiert auf der MEB-Plattform von Volkswagen

Das elegant-schnittige Coupe basiert wie die Enyaq-SUV-Variante auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) des Volkswagen-Konzerns und wird ebenfalls in Mlada Boleslav gebaut. Das Auto ist 4,65 Meter lang und 1,89 Meter breit und stellt seinen Passagieren skodatypisch viel Platz zur Verfügung: 570 Liter Kofferraumvolumen. Alle Modelle haben ein Glasdach serienmäßig, was der Kopffreiheit zugute kommen soll. Ziehen darf das SUV-Coupe je nach Variante 1200 bis 1400 Kilo Anhängelast.

Emotionales Design: Mit dem Enyaq Coupe möchte Skoda eine andere Zielgruppe ansprechen als mit dem braveren SUV. Quelle: Skoda

Dafür braucht es natürlich Power: Skoda bietet Interessierten zwei Batteriegrößen (62 kw/h und 82 kw/h) und vier Leistungsstufen (180 bis 299 PS) an. Mit der größeren Batterie sollen Reichweiten bis zu 545 Kilometer nach WLTP-Norm möglich sein – in der automobilen Praxis dürften es deutlich weniger sein. Wichtiger für E-Auto-Fans ist ohnehin eine andere Nachricht: Der Enyaq Coupe ist schnellladefähig und lässt sich in 29 bis 36 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden. Die hohe Reichweite wird laut Skoda auch durch einen Top-Luftwiderstandswert von 0,23 ermöglicht.

Software-Updates over the air und eigene Wallboxen

Natürlich verfügt der Enyaq Coupe über ein digitales Cockpit mit dem neuesten Infotainment und vielen Fahrassistenzsystemen wie im normalen Enyaq. Software-Updates können over the air (ohne Werkstattbesuch) aufgespielt werden, zudem können sich Käufer später gegen Cash weitere Funktionen freischalten lassen. Darüber hinaus bietet Skoda seinen Kunden eigene Wallboxen zum Laden zu Hause an.

Außerdem setzt Skoda auf Nachhaltigkeit im Auto: Optional sind Sitzbezüge aus Schurwolle und recycelten PET-Flaschen erhältlich. Skoda schreibt: „Der Lederbezug der Sitze wird ohne den Einsatz von Chemikalien umweltfreundlich und ökologisch mit Extrakten aus den Blättern des Olivenbaums gegerbt.“

Der Enyaq Coupe iV startet als sportliches RS-Modell

Topmodell der Baureihe ist der sportliche Enyaq Coupe RS, das erste rein elektrisch angetriebene Mitglied der sportlichen RS-Familie. Dieses Auto habe man bewusst emotional-dynamisch gestaltet, um auch Fans der sportlichen Fortbewegung auf vier Rädern den Umstieg auf Elektro-Autos schmackhaft zu machen. Die Skoda-Marketingstrategen sehen den Enyaq Coupe RS sogar als Nachfahren der Rallye-Prototypen Skoda 180 RS und 200 RS von 1974. Ein Vergleich, der so weit hergeholt ist, dass er nicht nur Sportwagen- und Rallyefans die Augen verdrehen lassen dürfte.

Skoda-Chef Thomas Schäfer ist trotzdem begeistert: „Das neue Skoda Enyaq Coupe iV bringt nach dem erfolgreichen Start des SUV noch mehr Emotionalität, Sportlichkeit und Eleganz in die iV-Familie. Unseren Designern und Ingenieuren ist es dabei gelungen, hohe Funktionalität mit emotionalem Design zu verbinden.“

Von Carsten Bischof