Elektro-Mobilität: Wolfsburg liegt deutschlandweit an der Spitze

Stadtmitte

In Sachen Elektro-Mobilität ist Wolfsburg spitze in Deutschland. Das geht aus dem neuen Statusbericht der E-Mobilität der Stadtverwaltung hervor. Der Anteil der E-Autos beträgt in der VW-Stadt mittlerweile 10,9 Prozent – Platz eins in Deutschland. Bei der Versorgung mit öffentlich zugänglichen Ladepunkten liegt Wolfsburg auf Platz fünf in Deutschland. Oberbürgermeister Klaus Mohrs ist mit dieser Entwicklung zufrieden, sieht aber noch Luft nach oben.

Tolle Zahlen – aber OB Mohrs sieht noch Luft nach oben

Zu den Zahlen: Laut Stadtverwaltung – sie bezieht sich auf Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes – waren Ende Januar in der VW-Stadt 9495 reine E-Autos zugelassen. Hinzu kommen 5550 Plug-In-Hybride (Autos mit E- und Verbrennungsmotor, die separat Strom laden können) und 3623 Hybridfahrzeuge (kein externes Stromtanken möglich). Damit habe die Zahl der „wiederaufladbaren Personenkraftwagen“ bei 10,9 Prozent des Gesamtbestands gelegen – 2017 seien es noch weniger als ein Prozent gewesen.

Bei dieser Entwicklung spielt natürlich der E-Auto-Bestand bei Volkswagen eine große Rolle: Viele Dienstwagen sind mittlerweile Vollzeit- oder Teilzeitstromer. Dieser Anteil dürfe deutlich höher sein als die Zahl der von Privatleuten gekauften und zugelassenen Elektro-Fahrzeuge. Trotzdem liegt Wolfsburg damit an der Spitze in Deutschland. Zum Vergleich: 55 Prozent aller in Wolfsburg zugelassen Fahrzeuge sind Benziner (2017 waren es 56,7 Prozent), der Dieselanteil liegt bei 31,1 Prozent (2017: 41,9 Prozent).

Öffentliche Ladeinfrastruktur: Mit 461 Ladepunkten liegt Wolfsburg auf Platz fünf aller deutschen Städte. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Zur Lade-Situation: Laut Stadt sind in Wolfsburg 461 öffentlich zugängliche Ladepunkte an insgesamt 48 Standorten registriert. Das bedeute hinter Berlin, München, Hamburg und Stuttgart Platz fünf in Deutschland. Von den Ladepunkten verfügen 84 Prozent über eine Leistung von bis zu 22 Kilowatt, sieben Prozent bis zu 50 Kilowatt und neun Prozent über 50 Kilowatt. „Der recht hohe Anteil an Schnellladeangeboten resultiert nicht zuletzt aus den mobilen Ladepunkten von Volkswagen und den Schnellladestationen des Betreibers Ionity“, heißt es im Bericht. Zum Verständnis: Am Unternehmen Ionity ist Volkswagen ebenso beteiligt wie andere Automobilhersteller.

Immer mehr Betreiber verlangen Geld fürs Strom laden

Betrieben werden die Ladepunkte überwiegend von lokalen Betreibern. Wichtig: „Zunehmend wird ein Entgelt für die Nutzung der Ladepunkte erhoben“, schreibt die Stadt. „Andere Ladepunkte sind nach wie vor kostenlos nutzbar.“

Kommunale Instrumente und Einflussmöglichkeiten: In Wolfsburg dürfen E-Autos maximal drei Stunden lang kostenlos „im öffentlichen Raum“ parken. Zumindest bis zum 30. Juni 2022. Zudem stelle sie Geolis (Geoinformationssystem basierte Ladeinfrakstrukturplanung) zur Verfügung: So finde man öffentliche Ladepunkte, Investoren könnten sich zudem über mögliche Punkte für weitere Schnellladestationen informieren.

Die Stadt bekommt am Jahresende 18 neue E-Fahrzeuge

Kommunale Elektrofahrzeuge: Seit 2017 beschaffe die Stadt vorrangig Elektro- und Hybridfahrzeuge. Die Stadtverwaltung habe aktuell sieben E-Fahrzeuge in Betrieb, weitere 18 E-Autos sollen Ende 2021 geliefert werden. Die Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG) setzt 23 Diesel-Hybrid-Busse ein – von insgesamt 104 Fahrzeugen. Die WVG will schrittweise auf emissionsfreie Busse umstellen. Die Stadt hat außerdem eine „Untersuchung zur betrieblichen Mobilität“ durchgeführt – die Ergebnisse würden gerade ausgewertet.

Weitere Angebote: In Wolfsburg bieten zwei Privatunternehmen die (umstrittenen) E-Scooter an. Außerdem nehme die Zahl der E-Fahrräder (Pedelecs) stetig zu (39 Prozent aller verkauften Fahrräder in Deutschland waren E-Bikes). Die Stadt will einen Radschnellweg an der Nordsteimker Straße bauen. Zudem sei ein E-Radschnellweg zwischen Braunschweig, Lehre und Wolfsburg geplant.

Von Carsten Bischof