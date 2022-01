Wolfsburg

Welches ist 2021 das meistverkaufte Elektro-Fahrzeug von Volkswagen in Deutschland? Ein kleiner Tipp: Mit den beiden Buchstaben ID fängt das Modell nicht. Nein, den Elektro-Fahrzeugen auf MEB-Plattform lief stattdessen der ältere e-Up den Rang ab. Insgesamt landetet der Elektro-Kleinwagen sogar auf Rang zwei aller E-Autos in Deutschland und musste sich nur dem Tesla Model 3 geschlagen geben. Grund genug für Volkswagen, den eigentlich nun schon länger nicht mehr bestellbaren e-Up in Kürze wieder auf den Markt zu werfen.

Der Erfolg des e-Up ist dabei um so beachtenswerter, als dass das Fahrzeug im ganzen Jahr 2021 gar nicht bestellt werden konnte. Schon im September 2020 hatte Volkswagen die Reißleine gezogen und den e-Up aus dem Konfigurator genommen. Die Nachfrage nach dem günstigen Kleinwagen war nach Einführung der Elektro-Prämie regelrecht explodiert. Die Lieferzeiten lagen damals bei über 16 Monaten.

Günstiger Einstieg in die Elektromobilität

Kein Wunder: Dank Prämie mussten die Kunden lediglich rund 13 000 Euro hinblättern – ein Sensationspreis für ein Elektro-Fahrzeug. Zeitweise war das Auto auf Online-Börsen für 30 Euro Leasingrate im Monat zu finden. Billiger geht der Einstieg in die Elektromobilität nicht. Mit der Produktion kam Volkswagen deswegen schon bald nicht mehr hinterher.

Grund genug nun für Volkswagen, nach Abarbeitung des Rattenschwanzes an Bestellungen, den e-Up wieder anzubieten. Ein VW-Sprecher bestätigte auf WAZ-Anfrage, dass das Modell noch im ersten Quartal wieder bestellbar sein soll. Ganz so günstig wird das Auto dann wohl aber nicht zu haben sein. Volkswagen wird die Angebotsstruktur verändern. Heißt: Der e-Up wird wahrscheinlich nur mit gehobener Ausstattung angeboten, um die Marge nach oben zu treiben. Dennoch dürfte der Preis weiter für viele Käufer attraktiv sein und in der Elektro-Welt seinesgleichen suchen.

ID.3 mit langen Lieferzeiten

Für VW hat das den Vorteil, auch jede Käuferschicht abzudecken, die bisher auf dem Elektro-Markt noch kaum bedient wird. Ein Elektro-Kleinwagen für um die 20 000 aus der neuen ID-Familie wird Volkswagen selbst erst frühestens 2025 auf den Markt bringen. Mit dem e-Up kann diese Zeit überbrückt werden.

Kunde müssen aktuell über 9 Monate auf ihren ID.3 warten. Quelle: Volkswagen

Zudem kommt die Rückkehr des e-Up auch aus einem weiteren Grund zur rechten Zeit: Beim zweiterfolgreichsten E-Auto Volkswagens, dem ID.3, gibt es mittlerweile ähnliche Probleme wie beim e-Up. „Der Auftragsbestand für die ID. Familie liegt aktuell europaweit bei rund 95 000 Fahrzeugen. Aufgrund dieser starken Nachfrage und der nach wie vor volatilen Halbleiter-Versorgung liegen die Lieferzeiten des ID.3 aktuell bei über neun Monaten“, teilt ein VW-Sprecher mit. Dabei sind die ID.-Modelle als Mitarbeiterfahrzeuge schon länger nicht zu haben und der ID.3 in der Basisversion mit kleiner Akku-Variante auch seit einige Monaten nicht bestellbar.

Volkswagen rechnet damit, dass sich diese volatile Lage auch im ersten Halbjahr 2022 nicht ändern wird. Erst für die Zeit danach gehe man davon aus, dass sich die Produktion stabilisiert und der hohe Auftragsbestand abgearbeitet werden kann.

Von Steffen Schmidt