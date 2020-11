Eklat bei MAN: Betriebsrat bricht Verhandlungen über Stellenabbau ab

München

Der Streit zwischen dem MAN-Management und der Belegschaft der VW-Tochter hat die nächste Eskalationsstufe erreicht: Der MAN-Gesamtbetriebsrat und die IG Metall haben die Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite über den massiven Stellenabbau bei dem Lastwagenbauer abgebrochen. Betriebsratschef Saki Stimoniaris sagte am Mittwoch in München: „Das Unternehmen ist keinen Millimeter von seinen Kahlschlag-Plänen abgerückt. So verhandelt man nicht, das ist unanständig. Wir lassen uns nicht vorführen und kehren erst an den Tisch zurück, wenn das Unternehmen ernsthaft zu Verhandlungen bereit ist.“

Die VW-Tochter ist finanziell angeschlagen. Es fehle das Geld für Zukunftsinvestitionen, ließ der Vorstand verlauten. Deswegen hatte MAN Mitte September ein umfassendes Sanierungsprogramm angekündigt. Nach den Plänen sollen 9500 der konzernweit 36000 Arbeitsplätze wegfallen. Die Standorte Wittlich ( Rheinland-Pfalz), Plauen ( Sachsen) sowie das Werk im oberösterreichischen Steyr stünden „zur Disposition“, hieß. es.

Auch 1400 Jobs in Salzgitter sind in Gefahr

In Deutschland wäre das Stammwerk München am stärksten betroffen. Dort sollen alleine 3000 Stellen wegfallen, weitere 1300 Arbeitsplätze stehen im Motorenwerk in Nürnberg auf der Kippe. Außerdem will MAN die Komponenten-Fertigung in Salzgitter dichtmachen und ins Werk Krakau verlagern. Davon wären weitere 1400 Jobs bedroht.

Mit der Aufkündigung der bis 2030 geltenden Standort- und Beschäftigungssicherungsvereinbarungen seien auch betriebsbedingte Kündigungen möglich, erklärte der Betriebsrat. Dieser Schritt gilt im stark von Mitbestimmung geprägten VW-Konzern als Tabubruch. Auch VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh hatte die Pläne des MAN-Vorstands deswegen massiv kritisiert und einen harten Kampf angekündigt.

Jürgen Kerner, Hauptkassierer der IG Metall und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei MAN Truck & Bus, stieß jetzt ins selbe Horn: „Die IG Metall wird es nicht tolerieren, dass der MAN Unternehmensvorstand - offensichtlich ohne tragfähiges Zukunftskonzept für die Belegschaft - die Abwicklung eines der letzten Nutzfahrzeugherstellers in Deutschland kompromisslos vorantreibt.“ Stimoniaris sagte, die Unternehmensvertreter „sollen selbst erklären, warum diese stolze MAN abgewickelt werden soll - denn nichts anderes stellen die Pläne des Unternehmens dar.“

Von Steffen Schmidt