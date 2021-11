Wolfsburg

Viele Weihnachtsmärkte stehen derzeit pandemiebedingt auf der Kippe. Die Autostadt hingegen will ihren Besuchern in diesem Jahr wieder den beliebten Winterzauber bieten: Mit XXL-Weihnachtsbaum, Eis-Disco, buntem Wintermarkt, riesiger Schneewelt, Lernangeboten sowie spannenden Krimi-Lesungen. Aber unter 2G-Regeln. In den Genuss des Winterzaubers werden also nur geimpfte und genesene Personen mit entsprechendem Nachweis kommen.

Autostadt: Öffnungszeiten und Tickets Öffnungszeiten der Winterattraktionen:Eislauffläche: täglich 10 bis 22 UhrEisdisco: täglich 17 bis 22 UhrSchneewelt: täglich 12 bis 20 UhrWintermarkt: wochentags 14 bis 22 Uhr, Wochenende: 12 bis 22 UhrKrimilesungen: „Crime in Prime“: Donnerstag, 2., 9. Und 16. Dezember, 20 Uhr Eintrittspreise für die Autostadt:10 bis 17 Uhr: 18 Euro inklusive 5 Euro Gastroguthaben17 – 20 Uhr: 10 Euro Am 24. Dezember bleibt die Winterwelt ebenso wie die Autostadt geschlossen. Die jeweiligen Corona-Regeln und das Hygienekonzept werden rechtzeitig ab Ende November auf der Homepage der Autostadt bekannt gegeben.

Die Geschäftsführer der Autostadt, Armin Maus, Mandy Sobetzko und Marco Schubert freuen sich auf die kommenden Wochen. „Die Winterzeit ist für viele Familien die schönste Zeit des Jahres. Sich füreinander Zeit zu nehmen und gemeinsam die Atmosphäre in der Autostadt genießen – darauf freuen wir uns. Mit einem umfangreichen Sicherheits- und Hygienekonzept können sich Gäste in der Weihnachtszeit bei uns sicher fühlen“, verspricht Maus.

Eisfläche verwandelt sich abends zur Disco

Das Programm bietet Spaß für die ganze Familie. Wer sportlich seine Runden drehen will, ist täglich ab 10 Uhr auf der 4000 Quadratmeter großen Eislauffläche richtig. Diese verwandelt sich dann am Abend in eine Outdoor-Disco mit Live-DJ und wechselnden Beats. Wer es ruhiger mag, kann sich beim Curling ausprobieren – ganz einfach ohne Voranmeldung. Schlittschuhe für die Eisfläche können mitgebracht oder spontan vor Ort für 3 Euro ausgeliehen werden.

Impressionen von den bunten Winterattraktionen in der festlich geschmückten Autostadt.

Exklusives Schneevergnügen erleben alle Kinder von vier bis zwölf Jahren in der Schneespielwelt: Auf insgesamt 1000 Quadratmetern warten der Rodelhügel, große und kleine Spielzeuge und natürlich jede Menge Schnee.

Winterlernspaß in der Autostadt Die Autostadt in Wolfsburg bietet vom 26. November bis zum 28. Dezember ihr winterliches Lernerlebnis an: Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind eingeladen, an spannenden Kreativangeboten an den Adventswochenenden sowie Ferientagen teilzunehmen. Neben handwerklichen, kulinarischen und digitalen Workshops garantieren zahlreiche Mitmachaktionen an den Werkstationen im MobiVersum sowie eine actionreiche Smartphone-Rallye jede Menge Spaß in der Autostadt für die gesamte Familie. Weitere Informationen zu den kostenpflichtigen Workshops und kostenfreien Angeboten gibt es unter: www.autostadt.de/veranstaltungen/winter/lernspass. Buchungen sind über den Autostadt Ticketshop möglich. Für alle Workshop-Teilnehmenden gibt es zudem ein besonderes Highlight: Sie erhalten die Möglichkeit, beim Gewinnspiel „Heimspiel für Lernspaß“ mitzumachen und jeweils zwei Tickets für eines der Bundesliga-Heimspiele des VfL Wolfsburg in der Saison 2021/2022 zu gewinnen. Alle Informationen sowie die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.autostadt.de/heimspiel/teilnahmebedingungen.

Vom Käsefondue bis zu süßen Mehlspeisen

Zu spannenden Krimilesungen lädt die Autostadt wieder gemeinsam mit dem Schauspieler Roland Kalweit ein: In diesem Jahr geht es mit „Crime in Prime“ am 2., 9. und 16. Dezember, um 20 Uhr in die Katakomben des Premium Club House. Freunde klassischer und moderner Krimiliteratur können ab sofort Karten unter https://autostadt.regiondo.de/crime-in-prime buchen. Die Lesungen finden unter der 2G-Regel statt.

Auf dem Wintermarkt mit insgesamt 26 Buden erwartet die Gäste Inspirationen für Weihnachtsgeschenke und ausgewählte Deko-Artikel. Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz: Schweizer Käse-Spezialitäten wie Käsefondue und Raclette, veganes Singapore Curry, Flammkuchen, Reibekuchen, Volkswagen Currywurst, BBQ Brisket-Burger direkt aus dem Smoker, süße Mehlspeisen, Fish & Chips und vieles mehr sorgen für eine große Auswahl. Leuchtende Augen bekommen Kindern bei einer Fahrt im historischen Karussell vor dem KundenCenter. Am Hüttenzauber können Besucherinnen und Besucher heiße Feuerzangenbowle und Après-Ski-Hits genießen.

