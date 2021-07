Eis-Tour der IG Metall: Auch Stephan Weil schleckt mit

Wolfsburg

Mit einem Eis kann man also auch dem Landesvater ein Lächeln ins Gesicht zaubern: Das bewies am Freitag die Wolfsburger IG Metall. Im Rahmen ihrer großen Geburtstags-Eistour fuhren die Metaller am frühen Nachmittag zur Staatskanzlei nach Hannover und verabschiedeten den Ministerpräsidenten Stephan Weil mit einer kühlen Überraschung in den Urlaub.

Das Fazit des Landesvaters, der generell ein großer Eisliebhaber ist: „Mega-Lecker! Für solch ein Eis komme ich gerne aus der Staatskanzlei.“ Beim Naschen entschied er sich übrigens für die Geschmacksrichtung Erdbeer-Minze.

Eindeutig ein Eis-Liebhaber: Ministerpräsident Stephan Weil mit dem Geburtstagseis der IG Metall. Quelle: IG Metall

Den Wolfsburger Metallern wünschte er auf der weiteren Tour noch viel Erfolg. Immerhin gilt es, den Weltrekord für die größte Eisparty von Italien nach Niedersachsen zu holen. Dafür muss die IG Metall bis Samstag, 12 Uhr, 75 000 Eis am Stiel verteilen. Dafür ist die gesamte Geschäftsstelle seit Mittwochmorgen im Dauereinsatz in der gesamten Region unterwegs.

Dass sich der Einsatz lohnt, ist bereits abzusehen. Am frühen Freitagnachmittag steuerte die Gewerkschaft auf die 70 000er-Marke zu. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn nicht auch die letzten für den Rekord nötigen 5000 Eis unter die Leute gebracht werden können.Ob der Rekord tatsächlich geknackt wird, verkündet die IG Metall dann am Samstag gegen 15 Uhr bei der Geburtstagsfeier vor dem Gewerkschaftshaus in Wolfsburg.

Von Steffen Schmidt