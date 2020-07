Einstellungsstopp bei VW: Ausbildung nicht betroffen

Wolfsburg

Die Corona-Krise zwingt auch Volkswagen zu Sparmaßnahmen. Volkswagen hat deshalb einen Einstellungsstopp verhängt. Die Maßnahme, die der Liquiditätssicherung gilt, hat bis mindestens Ende des Jahres Bestand. Keine Abstriche macht Volkswagen allerdings beim Thema Ausbildung, worunter auch die dualen Studiengänge fallen. Auch Entlassungen soll es keine geben.

„ Volkswagen steht zu seiner Zusage zur Beschäftigungssicherung bis 2029 – trotz der massiven Auswirkungen durch die Corona Pandemie. Um in dieser Situation die Liquidität des Unternehmens abzusichern, werden kein zusätzliches Personal aufgebaut und Einstellungen von extern auf ein absolutes Minimum reduziert. Von diesem allgemeinen ’ Einstellungsstopp’ sind Auszubildende und bereits im Einstellungsprozess befindliche Mitarbeiter nicht betroffen“, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens.

Anzeige

Junge Leute können sich normal bewerben

Die neuen Azubis können ihre Lehre also am 1. September wie geplant antreten und auch die Bewerbungsphase für den nächsten Jahrgang bliebt von der Sparmaßnahme unberührt. Vom 1. August bis zum 28. Februar können sich die jungen Leute für eine Ausbildung bewerben. Zur Verfügung steht die ganze Palette der Ausbildungsberufe, niedersachsenweit sind erneut 1400 Plätze zu besetzen. „Auch bei Volkswagen ist die Situation angespannt. Ich bin deshalb sehr froh, dass sich Unternehmen und Betriebsrat einig sind, bei dem wichtigen Thema Ausbildung trotz Corona keine Abstriche zu machen“, sagt Gerardo Scarpino, Betriebsrat und Vorsitzender des Bildungsausschusses.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Einstellungsstopp wurde am Mittwoch bekannt. VW will statt auf Neueinstellungen stärker auf die Weiterbildung von eigenem Personal setzen. Man werde die internen Qualifizierungsmaßnahmen vorantreiben, um die Transformation des Unternehmens in Richtung E-Mobilität und Digitalisierung abzusichern, teilt Volkswagen mit.

Ausbildung auf neuestem Stand

Die Berufs-Ausbildung ist diesem Bereich bereits sehr gut aufgestellt. VW richtet seine Ausbildung an den benötigten Kompetenzen aus. Auch die Ausbildung in den klassischen Berufen sei mittlerweile durchdigitalisiert und auf neuestem Stand, sagte unlängst Christoph Görtz, Leiter der Berufsausbildung am Standort Wolfsburg.

Von Steffen Schmidt