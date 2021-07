Wolfsburg

Zum 75. Geburtstag der Wolfsburger IG Metall hat ­WAZ-Redakteur Steffen Schmidt mit den drei Geschäftsführern Flavio Benites, Christian Matzedda und Matthias Disterheft gesprochen. Sie erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen und erklären, warum Gewerkschaft in all den Jahren nicht an Bedeutung verloren hat.

WAZ: In diesem Juli feiert die IG Metall Wolfsburg ihren 75. Geburtstag. Wenn Sie eine Geburtstagsrede halten würde, was würden Sie als besondere Vorzüge der Wolfsburger IG Metall hervorheben?

Flavio Benites: Die starke betriebliche Verankerung – und das wiederum seit Jahrzehnten – macht für mich die IG Metall Wolfsburg so besonders! Und das nicht nur bei Volkswagen. Auch die Erschließung von Bereichen, die traditionelle eigentlich nicht zur Zielgruppe der IG Metall gehören, wie etwa die Logistik oder die Entwicklungsdienstleistungen, ist eine Stärke und Besonderheit der Wolfsburger IG Metall.

Christian Matzedda: Auch die vielfältigen gesellschaftspolitischen Anbindungen machen diese Gewerkschaft einmalig!“

Matthias Disterheft: „Die IG Metall Wolfsburg ist einfach eine starke Stimme in der gesamten Region!“

WAZ: Jetzt wird‘s persönlich: Wie sind sie drei eigentlich bei der Gewerkschaft gelandet?

Benites: Für mich ist die Gewerkschaftsarbeit einfach ein Teil meiner Identität. Ich habe mein ganzes Berufsleben nur für Gewerkschaften gearbeitet. Schon in Brasilien war ich Sekretär bei der dortigen Metallgewerkschaft, auch mit Schwerpunkt Volkswagen. Meine Tätigkeit hier ist somit nur die konsequente Fortsetzung meiner Biografie in Brasilien.

Flavio Benites war sein gesamtes Berufsleben nur für Gewerkschaften tätig. Quelle: Britta Schulze

WAZ: Und wie genau kamen sie zur IG Metall?

Benites: Durch meine Arbeit in Brasilien war bereits eine enge Bindung zur IG Metall entstanden, mit der wir immer gut zusammengearbeitet haben. Als ich nach Deutschland ging, stand für mich bereits fest: Ich wollte Teil der IG Metall werden. Zuerst musste ich aber Deutsch lernen, das ist mit 35 Jahren nicht einfach. Über die Friedrich-Ebert-Stiftung bekam ich ein Stipendium und so auch Kontakt zum Deutschen Gewerkschaftsbund. Zuerst war ich dann bei der IG Bau, Chemie, Energie als Sekretär tätig. Zur IG Metall kam ich dann eher zufällig drei Jahre später, durch ein Seminar, das ich gehalten habe.

WAZ: Und wie landeten sie schließlich in Wolfsburg?

Benites: Damals waren Wolfgang Schulz 2. Bevollmächtigter und Frank Patta Vertrauenskörperleiter bei VW. Sie hatten erfahren, dass ich in Deutschland bin und haben bei einer offenen Stelle an mich gedacht.

WAZ: Sie hatten also schon in Brasilien einen bleibenden Eindruck hinterlassen…

Benites: (lacht). Anscheinend. Aber das gilt auch umgekehrt. Bei Problemen bei Volkswagen in Brasilien haben wir immer Kontakt nach Wolfsburg gesucht und die Wolfsburger waren immer bereit uns zu helfen und haben uns super unterstützt. Das gilt übrigens auch für alle anderen internationalen Standorte. Das hier also gerade mit mir ein Brasilianer in der Geschäftsführung sitzt, ist Zufall. Es könnte ebenso gut ein Südafrikaner oder Mexikaner sein.

WAZ: Herr Matzedda, wie war es bei Ihnen?

Matzedda: Als ich 1989 bei VW anfing, da gehörte das einfach dazu. Man wurde so sozialisiert. Wer bei VW war, der war in der IG Metall.

Ist mit der IG Metall aufgewachsen: Christian Matzedda. Quelle: Britta Schulze

WAZ: Aber zwischen Mitglied sein, und sich aktiv engagieren, besteht ja ein großer Unterschied. Immerhin wurden sie schon 1990 Vertrauensmann.

Matzedda: Das liegt sicherlich an meinem Vater. Auch er war schon in der IG Metall. Sein Steckenpferd sind Geschichte und Politik. Er hat immer gesagt, man muss die gewerkschaftlichen Veranstaltungen besuchen – so hat er mich beispielsweise immer zur 1. Mai-Kundgebung mitgenommen. Er hat mich dazu erzogen, dass ich nicht nur IG Metall Mitglied bin, sondern mich aktiv in die Gewerkschaftsarbeit einbringe. Wir haben in der Familie deswegen alle ein „attestiertes Helfersyndrom“ (lacht). Aber ich glaube, genau das braucht man auch, um diesen Job zu machen. Alle die wir hier sitzen, helfen gerne Menschen. Und was man von ihnen zurückbekommt, das ist es, was einen für die oft auch ganz langen Tagen entschädigt.

WAZ: Und jetzt Sie, Herr Disterheft.

Disterheft: Ich komme eigentlich aus der Landwirtschaft. Irgendwann hat mein Vater gesagt: „Geh mal zu Volkswagen, dann musst nicht auch im Sommer auf dem Mähdrescher sitzen, wenn die anderen die Sonne genießen und ihr Bier trinken. Und so war es ja tatsächlich. Ich weiß noch: Am 5. September 1986 hatte ich mein erstes Gespräch bei Volkswagen mit dem damaligen Betriebsrat Alfred Heiser. Wie er über die IG Metall und die Gemeinschaft gesprochen hat mich beeindruckt und überzeugt. Meine Kollegen haben mich irgendwann gefragt, ob ich Vertrauensmann werden will. Mir war schnell klar, wenn man etwas durchsetzen will, schafft man mit mehr Leuten einfach mehr. So rutscht man dann immer tiefer in die Organisation.

WAZ: Gibt es in ihrer Zeit bei der IG Metall Ereignisse, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben sind?

Matzedda: Da ist zum einen erstmal der Generalstreik in Rom, zu dem ich 2014 gefahren bin. Da hat quasi ein ganzes Land gegen das Maßnahmenpaket der Regierung protestiert – mit Hunderttausenden auf der Straße. Das war einfach beeindruckend. Zum anderen ist da die versuchte Übernahme durch Porsche 2009. Da war ein echter Krimi und ein Kampf an zwei Fronten, schließlich wollte die EU damals auch noch das VW-Gesetz kippen, was eine Übernahme einfacher gemacht hätte. Damals protestierten wir mit 30 000 Mitgliedern vor dem Markenhochhaus, sammelten an allen Standorten Unterschriften, es gab Fahrten nach Brüssel zur EU. Ein absolut einschneidendes Erlebnis, weil wir gemeinsam etwas Großes erreicht und Schlimmes verhindert haben.

Benites: Mir ist besonders die Reise nach Brüssel 2006 in Erinnerung geblieben. VW wollte damals den dortigen Standort schließen. Es gab heftige Proteste in Brüssel und falsche Medienberichte, die die Schuld an der Schließung auch der Tarifpolitik der IG Metall und dem Betriebsrat zuschrieben. Wir wollten ein deutliches Zeichen der Solidarität setzen und fuhren in Bussen am Freitag um Mitternacht in Wolfsburg los. Um 8 Uhr kamen wir am Werk in Brüssel an. Was wir gesehen haben, war echt heftig. Da wurden Autos von der Linie geholt und angezündet. Von der dortigen Gewerkschaft wurden wir zwar freundlich begrüßt, wir mussten aber auch als Deutsche von der Polizei beschützt werden, so aufgeheizt war die Lage. Schließlich marschierten wird mit 20 000 Menschen auf der Demo mit, wurden aber dennoch angegriffen und mussten später bis zur Autobahn von der Polizei eskortiert werden. Das war schon sehr schwierig und die Fahrt aus heutiger Sicht vielleicht etwas naiv. Aber es hat auch entscheidend dazu beigetragen, dass das Werk von Audi übernommen und viele Arbeitsplätze gerettet wurden. Auch weil im Welt-Konzernbetriebsrat schließlich sogar einige Standorte zugunsten von Brüssel auf Arbeitsvolumen verzichteten. Dieses Erlebnis zeigt die riesige Solidarität, die bei der IG Metall und im VW-Betriebsrat herrschen.

Gewerkschaft ist wie eine Familie, sagt Matthias Disterheft. Quelle: Britta Schulze

Disterheft: Absolut. Für mich sind aber auch die Besuche in den Firmen und Betrieben der Region immer wieder beeindruckende Schlüsselerlebnisse. Wenn die Menschen dort voller Freude von ihren Errungenschaften berichten – den kleinen und großen. Das zeigt mir immer, was die Gewerkschaft ausmacht: Gemeinsam als Familie zu kämpfen, um nicht unterdrückt zu werden.

Matzedda: Auch solche Aktionen wie jüngst in Braunschweig bei der Demo gegen den AfD-Parteitag zeigen das. Da steht eine ganze Region zusammen gegen Rechtsextremismus.

WAZ: Von der Vergangenheit in die Zukunft: Die Transformation ist sicherlich die größte Herausforderung der Gegenwart und Zukunft. Was bedarf es aus Ihrer Sicht, um diese zu meistern?

Disterheft: Unsere Region lebt von der Wertschöpfung der Automobilindustrie – genau wie früher der Ruhrpott vom Bergbau. Dort wurde es verpasst, ausreichend entgegenzuarbeiten. Daraus müssen wir lernen, und Zukunftstechnologien und damit auch zukunftsfeste Arbeitsplätze hier ansiedeln. Dafür müssen wir das Problem als regional begreifen und entsprechend zusammenarbeiten – Betriebe, Politik, Gewerkschaften und anderen Organisationen.

Matzedda: Ein Schlüssel ist auch die Qualifizierung und Umgestaltung der Bildungslandschaft. Denn wir müssen die Transformation von der Seite ihrer Auswirkungen auf den einzelnen Menschen betrachten. Müssen wir noch massenweise Ingenieure für Motoren ausbilden? Haben die in zehn Jahren noch eine Chance? Zu welchem Grad ist ein 50-Jähriger noch in der Lage, etwas vollkommen Neues zu lernen? Da müssen wir Bildungswege für die Menschen gestalten – gerade in den kleinen und mittleren Betrieben. Jeder weiß mittlerweile, was für Fähigkeiten in der Zukunft gebraucht werden, aber wir können es nicht umsetzen. Wichtig ist uns bei dem Thema Qualifizierung vor allem auch die Vereinbarkeit von Bildung, Arbeit und Familie. Qualifizierung muss Teil des Arbeitslebens sein.

Benites: Ein wichtiges regulatorisches Instrument kann die Arbeitszeit sein. Das habe wir ja auch in der aktuellen Tarif-Bewegung auf den Weg gebracht. Statt Lohnerhöhungen sind jetzt auch Arbeitszeitreduzierungen möglich – auch um die Betriebe nicht kaputt zu regulieren. Mit diesem Instrument können wir den Wegfall von Arbeit solidarisch und gerecht auf mehrere Schultern verteilen.

WAZ: In möglichst einem Satz: Was macht die Gewerkschaft auch nach 75 Jahren noch wo wichtig?

Disterheft: Gute Arbeitsbedingungen gibt es nur mit Organisation und Mitbestimmung.

Matzedda: Damit Transformation und Digitalisierung menschlich gestaltet werden.

Benites: Die IG Metall ist ein Bollwerk für Demokratie und Menschlichkeit – nicht nur im Kampf gegen Rassismus sondern auch wenn es um die zunehmende Entgrenzung von Arbeit geht.

Von Steffen Schmidt