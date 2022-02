Wolfsburg

Was macht einen Top-Manager aus? Die Definitionen dafür dürften ganz unterschiedlich ausfallen. VW-Chef Herbert Diess teilte seine Vorstellungen von Führungsprinzipien jetzt im Rahmen der Berufung von 33 neuen Mitgliedern in den exklusiven Top-Management-Kreis des Volkswagen Konzerns.

Ganz oben auf Diess’ Liste: Die Fokussierung auf den Kunden. Dessen Wünsche müssten schon bei der Entwicklung von neuen Produkten im Zentrum stehen. Als Vorbild führte er Topmanagerin Lynn Longo an. Die Cariad-Technikchefin sagte jüngst, wer sich nicht 80 Prozent seiner Zeit konkret mit den Wünschen der Kunden und den daraus resultierenden Konsequenzen für die Produkte auseinandersetze, der mache etwas grundsätzlich falsch.

Der Kunde muss im Zentrum stehen

Genau dieser Fehler sei Volkswagen zu Beginn der Software-Entwicklung noch unterlaufen. „Unsere ersten Versionen waren von Ingenieuren für Ingenieure designt“, so Diess. Die Folge seien eine zu hohe Komplexität und damit geringe Benutzerfreundlichkeit. Jetzt entwickle sich VW von einem Hersteller zum Vertrieb. „Der direkte Kontakt mit unseren Kunden über die Software-Updates ist ein große Chance für uns“, so der VW-Chef.

Cockpit des Golf 8: An der Software hagelte es seit der ersten Auslieferung der ersten Fahrzeuge Kritik. Quelle: Steffen Schmidt

Wenig überraschend nimmt für Herbert Diess natürlich auch das Thema Effizienz einen hohen Stellenwert ein. Als Führungsprinzip formuliert er: Mehr mit weniger erreichen. Positiv hebt er hier die skandinavische Tochter-Marke Scania hervor. Diese sei das perfekte Beispiel für schlanke Struktur und leistungsorientierte Unternehmenskultur.

So handeln, als würde man das Unternehmen besitzen

Was das strategische Denken angeht, ist sein größter Tipp: Manager sollten bei ihren Entscheidungen so handeln, als wären sie nicht nur beim Unternehmen angestellt, sondern als würde ihnen dieses Unternehmen gehören. Auf diese Weise träfe man eher Entscheidungen im Interesse künftiger Generationen. Diese Erkenntnis habe er während der Diskussionen um den Standort Wolfsburg gewonnen. Sobald den Top-Managern diese Verantwortung klar geworden war, wurden mutige und ehrgeizige Pläne für das Trinity-Werk in Wolfsburg aufgestellt.

Generell und in der neuen Software-getriebenen Mobilitätswelt umso mehr, gehe es darum, mutige Entscheidungen zu treffen und kalkulierte Risiken einzugehen. Volkswagen habe genau das mit der frühzeitigen Ausrichtung auf E-Mobilität vorgemacht. Dafür braucht es Konsequenz und Hartnäckigkeit, „denn viele Akteure um uns herum wollen, dass die Dinge so bleiben, wie sie es immer waren“, erklärt Diess.

Fertigung des ID.5 in Zwickau: Die Transformation des Standorts zur aktuell größten reinen E-Auto-Fabrik ist inzwischen abgeschlossen. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Konflikte nicht scheuen

Top-Manager sollten zudem immer „höchste Standards an sich selbst und ihre Angestellten“ stellen. Oft tendiere man dazu, wegzuschauen, um Konflikte zu vermeiden. „Wenn wir besser werden wollen, ist es aber unsere Verantwortung, ehrliches und transparentes Feedback zu geben“, so der VW-Chef. Der Teufel liegt dabei im Detail, wie das von Diess angeführte Beispiel deutlich macht. Dort berichtet er von einem Besuch in einem Werk, bei dem ihm ein schlafender Staplerfahrer auffiel. Statt zu handeln, ignorierte der Vorgesetzte das Verhalten einfach.

Zu guter Letzt gab er den neuen Top-Managern noch den universellen Rat „Denke positiv“ mit auf den Weg. Was das übersetzt in Führungsprinzipien bedeutet, machte Diess ebenfalls an einem Beispiel deutlich: Carsten Schnake, der jüngst mit der schwierigen Aufgabe betraut wurde, die Halbleiter-Task-Force in der Beschaffung zu leiten. Schnake gehe die Probleme vom gewünschten Ende aus an. „Er guckt auf das, was er erreichen möchte. Viel zu oft höre ich Beschwerden darüber, warum etwas nicht möglich ist“, erklärt der VW-Chef.

Von Steffen Schmidt