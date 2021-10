Ehemalige VW-Sprecherin fordert mehr Flexibilität und Gleichstellung

Wolfsburg

Leben wir um zu arbeiten? Oder arbeiten wir um zu Leben? Diese Frage ist heute – in Zeiten von Burnout und Co. – immer präsenter. Christine Sing würde wahrscheinlich mit einem „weder noch“ antworten. Für sich selbst hat die selbstständige Beraterin einen Weg gefunden, beides harmonisch in Einklang zu bringen. Der Weg dahin war jedoch genauso außergewöhnlich, wie schwer.

„Raus aus dem Hamsterrad“ – so umschreibt Sing selbst den Schritt, sich von einer Arbeitswelt freizumachen, die mit ihren Erwartungshaltungen das ganze Leben seiner Bewohnenden bestimmt. Dabei weiß die 34-Jährige, wie sich das anfühlt. Denn die klassische Aussteigerbiografie hat die Kulturwissenschaftlerin wahrlich nicht hinter sich.

Ausstieg trotz Traumjobs

Acht Jahre lang arbeitet Christine Sing in verschiedenen Positionen innerhalb der Volkswagen Kommunikation, legt eine beachtliche Karriere hin. Mit gerade einmal 30 Jahren ist sie Konzern Pressesprecherin bei Volkswagen für neue Mobilität. Zweifelsohne für viele ein Traumberuf. Auch für Sing – jedenfalls anfangs. Unter dem damaligen Konzernchef Matthias Müller habe eine vorbildliche Arbeitsatmosphäre geherrscht. „Ich habe das volle Vertrauen genossen, konnte eigenverantwortlich Projekte umsetzen, ohne das alles kontrolliert wurde und das, obwohl ich damals schon viel im Home-Office gearbeitet habe – das war sehr erfüllend“, erklärt sie. Damals habe sie realisiert, wie sie arbeiten möchte.

Doch schon 2018 ist für Sing Schluss bei Volkswagen. Aus ihrem Traumjob ist für Sing in kürzester Zeit das ungeliebte Hamsterrad geworden. Mit dem Führungswechsel von Matthias Müller zum heutigen VW-Chef Herbert Diess habe sich auch die Führungskultur massiv verändert. Strenge Hierarchien, kaum Vertrauen in die Kompetenz der Mitarbeiter – „anstatt um Inhalte und die besten Lösungen ging es wieder um Macht und Egos. Als ich zum wiederholten Male hörte ‚aber der Chef will das so‘, habe ich meine Entscheidung getroffen“, erinnert sie sich.

Sie setzt ihr persönliches Glück und Wohlbefinden vor ihre Karriere und steigt aus. Auf Basis dieser Erfahrungen gründet sie schließlich ihre neue Karriere. Heute berät sie Unternehmen und Führungskräfte zu ihren persönlichen Herzensthemen „Neue Arbeitswelt“ und „Gleichstellung“, aber auch Frauen bei ihrem Weg heraus dem „Hamsterrad“.

Flexibilität und Vertrauen sind der Schlüssel

Dahinter steckt eine klare Idealvorstellung. „Ich wünsche mir eine Arbeitswelt, in der der Mensch Mensch sein kann – mit allem was dazugehört. Eine Welt in der es selbstverständlich ist, dass Frauen führen und Männer Gefühle haben“, bringt es Sing auf den Punkt.

Dafür brauche es kooperative, statt hierarchischer Arbeitsmodelle und eine Führungskultur, die auf die Talente und Stärken der Mitarbeitenden ausgerichtet ist und nicht auf ihre Schwächen. „Jeder Mensch bringt ein, was er oder sie am besten kann“, erklärt sie.

Arbeiten am Meer: Christine Sing fordert maximale Flexibilität in der Arbeitswelt. Quelle: privat

Schlüssel für ein solch „erfüllendes“ Arbeitsleben sind für Sing Flexibilität und Vertrauen. „Es gibt nicht das eine Modell, das für jede passt“, sagt sie. Deswegen müsste die Arbeit sowohl zeitlich, als auch räumlich maximal flexibel gestaltete werden. Genau das aber setze vollstes Vertrauen der Führungskräfte voraus. Diese müssten ihre „Egos zurückstellen“ und sich von der Vorstellung des „schnellen Zugriffs“ auf ihre Untergebenen lösen. „Am Ende zählt schließlich das Arbeitsergebnis und jeder Mensch hat das natürliche Bedürfnis nach Anerkennung und damit die Motivation, seine Aufgabe gut zu machen“, erklärt Sing.

Corona sorgt für Entschleunigung

In den letzten Jahren hat sie dabei in der Arbeitswelt durchaus Fortschritte ausgemacht. Zum einen würden gerade junge Menschen immer mehr Wert auf eine Work-Life-Balance und „Purpose“, also eine sinnhafte Tätigkeit legen. Zum anderen habe Corona zu mehr Flexibilität und vor allem auch einer „Entschleunigung“ geführt. „Die Menschen hatten Zeit dafür sich zu fragen, was sie erfüllt, was ihnen wichtig ist. Insofern ist die Krise auch eine Chance zu mehr Lebensqualität“, erklärt sie.

Ladies Night im Hallenbad: Lesung mit Christine Sing Christine Sing ist am Donnerstag, 7. Oktober, in ihrer alten Heimat Wolfsburg im Hallenbad zu Gast. Im Rahmen einer Ladies Night berichtet sie in der Lesung „Raus aus dem Hamsterrad und ab auf’s Surfbrett“ von ihrem Ausstieg und wie sie auf Teneriffa lernte, zu Leben statt nur zu funktionieren. „Damit möchte ich andere Frauen inspirieren und ermutigen – ab und an mal aus dem eigenen Hamsterrad auszusteigen, den eigenen Träumen zu folgen und neue Horizonte zu entdecken“, sagt Sing. Zum Programm gehören neben der Lesung auch Diskussionsrunden. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Hallenbad und ist ausschließlich für Frauen geöffnet.

Denn um dem „Hamsterrad“ zu entfliehen, muss man sich diesem erst bewusst sein. Oft geschehe das erst, wenn es zu spät ist. „Unter Stress kann man nicht denken. Man braucht Zeit und Ruhe, um zu erkennen, was einen unzufrieden macht, und was einem gut tut“, so Sing.

Was ihr zweites Herzensthema angeht, die Gleichstellung, seien solche Fortschritte leider kaum zu erkennen. „Auf diesem Gebiet hat Deutschland ein riesiges Problem“, sagt Sing. In den Dax-Unternehmen liegt der Männeranteil auf Vorstandsposten bei fast 90 Prozent. Ein schlechterer Wert als im erzkonservativen Polen.

Bei Gleichstellung gibt es reichlich Luft nach oben

Gerade auch Volkswagen sieht Sing hier als negatives Beispiel. „Es gibt reichlich Diversitätsbekundungen, aber wenn es drauf ankommt, mehr Frauen in Führungspositionen zu befördern, bewegt sich fast gar nichts. Mit Hiltrud Werner gibt es nur eine Frau im Konzernvorstand – und ausgerechnet deren Vertrag soll nicht verlängert werden“, geht sie mit ihrem alten Arbeitgeber hart ins Gericht.

Die Ursachen für die Benachteiligung seien dabei teilweise tief in der Gesellschaft verankert. Sozialisierung und klassische Rollenbilder würden es Frauen schwerer machen, in Führung aufzusteigen. Denn: Wenn Mensch sich kontrastereotyp verhalten, wird das bestraft. „Frauen haben nett und lieb zu sein, sonst gelten sie schnell als zickig. Ein Mann mit denselben Eigenschaften gilt hingegen als durchsetzungsstark. Da kann man es als Frau nicht recht machen“, bringt sie das Problem auf den Punkt.

Hinzu komme, dass die Besetzung von Führungspositionen nur zum kleinsten Anteil nach Kompetenz erfolge. Wichtiger hingegen seien Image und vor allem Netzwerke, wie Untersuchungen gezeigt hätten. In diesen aber blieben Männer gerne unter sich. „Je höher man aufsteigt, auf desto weniger Frauen trifft man“, berichtet sie aus ihrer eigenen Erfahrung.

Von Steffen Schmidt