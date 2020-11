Bologna

Die italienische VW-Tochter Ducati hat jetzt neue E-Mountainbikes vorgestellt. Erhältlich sind sie ab Februar 2021.

High End E-Mountainbikes von Ducati

Elektrische Mountainbikes bietet Ducati seit 2018 an. Jetzt haben die Italiener die E-Enduro TK-01RR präsentiert – mit Shimano EP8-Motor und 26 Prozent mehr Akkuleistung im Vergleich zum Vorgänger. Das Bike hat ein Zwölfgang-Getriebe und Shimano XT-Bremsen sowie Gabel und Stoßdämpfer von Öhlins – alles High End-Komponenten. Das maximale Drehmoment liegt bei beeindruckenden 85 Newtonmetern. Per App können die Fahreigenschaften an die Wünsche des Fahrers angepasst werden.

Die Ducati MIG-S hat ein verlängertes Oberrohr und ein steileres Sitzrohr (74,7 º). Das Ziel: mehr Fahrkomfort, mehr Traktion und mehr Kontrolle auf besonders fordernden Streckenabschnitten im Gelände.

