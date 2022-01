Wolfbsurg/ Nürnberg

Wenn von der Elektromobilität der Zukunft gesprochen wird, dann wird auch immer das Wort „Lade-Erlebnis“ in den Ring geworfen. Laden müsse so schnell und einfach werden wie das heutige Tanken, hat auch VW-Konzernchef Herbert Diess mehr als einmal gefordert. In der Gegenwart sieht die Realität noch deutlich anders aus. Wer nicht an eigener Wallbox bequem über Nacht oder am Arbeitsplatz während des Jobs laden kann, der steht mit seinem Auto meist mindestens eine halbe Stunde irgendwo auf abgelegenen Parkplätzen. Das Laderlebnis? Eher ein tristes. Zumal sich – mit Ausnahme von Wolfsburg – die wirklichen Schnellladeparks in den allermeisten Fällen an Autobahnen befinden.

VW scheint das Problem erkannt zu haben. Nicht nur will das Schnellade-Joint-Venture „Ionity“ jetzt verstärkt auch auf viel befahrene Bundesstraßen und in die Städte drängen, Premium-Tochter Audi schickt sich nun auch an, das Laden tatsächlich zu einem komfortablen Erlebnis zu machen. In Nürnberg hat das Unternehmen nun ein Pilotprojekt gestartet und den ersten sogenannten „Audi Charging Hub“ eröffnet.

Konzept soll Lücken in den Städten schließen

Das Schnellladkonzept soll vor allem E-Mobilität für Städter attraktiver machen. Denn dort sind eigenen Wallboxen noch deutlicher seltener als auf dem Land. Perspektivisch sollen zudem Spitzennachfragen beim Laden im urbanen Umfeld bedient werden. „Wir gehen dorthin, wo unsere Kundinnen und Kunden nicht unbedingt morgens mit einem voll geladenen E-Auto aufwachen, und denken gleichzeitig an den zukünftig steigenden Ladebedarf“, erklärt Ralph Hollmig, Projektleiter bei Audi.

Schick und edel: Der Audi Charging Hub Quelle: Audi

Denn mit steigenden Zulassungszahlen von E-Autos wird es enger an den Säulen für die Fahrer von E-Tron, ID.3 und Co., die Verfügbarkeit einer Ladesäule ist im Prinzip nur zufällig gegeben. Zumindest für Audi-Kunden leisten die „Charging Hubs“ hier Abhilfe. Über eine Reservierungsfunktion in der Audi-App können sie sich einen Ladeslot bestellen, wann es in ihren Zeitplan passt – und nicht wann zufällig eine Säule frei ist. Nicht reservierte Slots sehen hingegen allen Fahrer und damit der breiten Öffentlichkeit wie gewohnt offen.

Lounge-Bereich sorgt für angenehme Wartezeit

Der zweite Teil des Konzepts bringt Luxus in den Ladevorgang. „Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden während der Ladezeit einen Aufenthalt mit Premium-Erlebnis anbieten. Die Zeit während des Ladens sollen sie bei uns hochwertig nutzen können“, so Hollmig. Dafür steht ihnen an den „Charging Hubs“ direkt über den Ladepunkten ein komfortable, 200 Quadratmeter große Lounge zur Verfügung. Die Zeit des Ladestopps lässt sich dort für eine angenehme Pause bei einem Kaffee oder einem Snack nutzen oder auch zum Arbeiten in Workspace-Separees. Auf einem Screen lassen sich Audi Modelle konfigurieren oder Informationen über die Funktionsweise des „Charging Hub“ sowie die aktuellen Ladezustände der Autos abrufen. Während des Pilotprojekts in Nürnberg kümmert sich zwischen 10 und 19 Uhr ein Mitarbeiter um die Wünsche der Besucher. Ladepunkte und Lounge sind rund um die Uhr verfügbar. Weitere Angebote sind eine Tauschstation für Fahrradakkus, eine Leihstation für E-Scooter oder auch Probefahrten mit Audi-Modellen.

Die Ladegeschwindigkeit an „Charging Hubs“ ist dabei auf dem neuesten Stand. Mit bis zu 320 kW kann an den sechs Punkten geladen werden. Auch das einfache „Plug&Charge“, bei dem das Einstöpseln für den Abrechnungsvorgang reicht, ist dort schon möglich. Das Beste: Dennoch sind keine aufwendigen Planungs- oder Anschlussarbeiten für die Errichtung eines „Charging Hubs“ nötig.

Im Chargng Hub von Audi kann man sich wohlfühlen. Quelle: Audi

Ausgediente Batterien bekommen zweites Leben

Wie das geht? Als Basis für den „Audi Charging Hub“ dienen sogenannte Cubes. Die flexiblen Containerwürfel lassen sich in wenigen Tagen auf bestehenden Flächen auf- und wieder abbauen. Die Cubes bieten je Einheit zwei Schnellladepunkte und lassen sich in unterschiedlichen Konstellationen kombinieren. Als Stromspeicher fungieren gebrauchte und aufbereitete Lithium-Ionen-Batterien – sogenannte Second-Life-Batterien, die aus zerlegten Entwicklungsfahrzeugen stammen. Das spart Kosten und Ressourcen. Eine aufwändige Infrastruktur mit Hochspannungszuleitung und teuren Transformatoren ist damit genauso überflüssig wie zeitraubende Planungsverfahren. Der „Audi Charging Hub“ kann somit Schnellladeinfrastruktur über die Batteriespeicherlösung auch dorthin bringen, wo das Stromnetz dafür normalerweise nicht ausreicht.

Dank des rund 2,45 MWh großen Zwischenspeichers benötigen die Ladepunkte in Nürnberg lediglich einen 200-kW-Grünstrom-Anschluss an das ohnehin verfügbare Niederspannungsnetz. Die 200 kW genügen, um die Speichermodule kontinuierlich zu füllen. Photovoltaikmodule auf dem Dach liefern zusätzlich bis zu 30 kW grüne Energie. Die Preise sollen mit Audi-Tarif auf Hausstrom-Niveau liegen.

Bisher kommen nur die E-Auto-Fahrer in Nürnberg in den Genuss dieses Laderlebnisses. Aber: Audi erprobt damit durchaus einen möglichen Serieneinsatz. Es ist als gut möglich, dass die VW-Tochter mit ihren „Charging Hubs“ auch in weitere Städte kommt, und auch dort dafür sorgt, dass das Laden tatsächlich zum Erlebnis wird.

Von Steffen Schmidt