E-Autos hui, Verbrenner pfui: Chipmangel beschleunigt Antriebswende

Wolfsburg

Der Halbleiter-Mangel wirkt sich weiter deutlich auf die Zahl der Neuzulassungen aus. Gegenüber dem Vorjahresmonat brach der Automarkt deutlich ein. Einzig die Zahl der Elektro-Autos auf deutschen Straße steigt weiter.

Mit 197 000 Pkw lagen die Neuzulassungen im September 25,7 Prozent unter dem Vergleichswert vom September 2020. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wurden damit im bisherigen Jahresverlauf 2,02 Millionen Pkw neu zugelassen – ein Minus von 1,2 Prozent und der schwächste September seit 1991. Im letzten Vorkrisen-Jahr (2019) waren es in den ersten drei Quartalen noch 2,74 Millionen Pkw und damit rund 720 000 Fahrzeuge mehr gewesen.

E-Autos gewinnen weiter deutlich an Boden

Steil aufwärts geht es hingegen mit der Antriebswende. Elektro-Autos und Hybride gewinnen zunehmend die Gunst der Kunden. So wurden im September insgesamt 33 655 elektrische Neuwagen zugelassen, ein Zuwachs von 60 Prozent. Der Anteil der Stromer an den Neuzulassungen liegt damit bereits bei 17,1 Prozent. Das bedeutet den zweiten Monat in Folge einen neuen Höchstwert.

Bei den Hybriden zeigt sich ein ähnliches Bild. 22 842 neu zugelassene Plug-in-Hybride bewirkten ein Plus von 13,5 Prozent und einen Anteil von 11,6 Prozent. Der Hybridanteil einschließlich der Plug-in-Hybride betrug mit 60 159 Neuzulassungen, ein Anteil von 30,5 Prozent (+11,3).

Folgerichtig verlieren die traditionellen Antriebe weiter an Boden. Der Anteil von Benzinern an den Neuzulassungen liegt nur noch bei 35,9 Prozent, der von Diesel-Fahrzeugen sogar nur noch bei 15,9 Prozent. Die Emissionen gingen durch diese Entwicklung deutlich zurück. Der durchschnittliche Kohlendioxid-Ausstoß der gesamten Neuzulassungen ging auf 111,6 Gramm Kohlendioxid je Kilometer zurück und verringerte sich so gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 17 Prozent.

Halbleiter-Mangel dient als Beschleuniger der Antriebswende

Klare Profiteure des Trends sind derzeit die reinen E-Auto-Hersteller. Allen voran Tesla, das den Anteil an den Neuzulassungen um fast 160 Prozent steigern konnte. Unter den deutschen Marken konnte der auf Stromer spezialisierte Hersteller Smart mit 23 Prozent den größten Zuwachs verbuchen. Auch im bisherigen Jahresverlauf sind die richtig guten Zahlen den Elektroautoherstellern Polestar (+ 291,9 %), Smart (+ 117,9 %) und Tesla (+ 131,5 %) vorbehalten.

Dass auch VW ein kleines Plus vorweisen kann und in Deutschland weiterhin den höchsten Marktanteil besitzt, ist auch hier vor allem den Elektromodellen zu verdanken. Besonders mit den Verkäufen des ID.3 zeigte sich der Konzern sehr zufrieden und konnte zahlreiche Neukunden gewinnen. Im September stand für den Wolfsburger Autobauer aber dennoch ein Minus von 23,3 Prozent.

Schuld daran ist vor allem der Chipmangel, der jetzt voll durchschlägt. Die Produktion im Wolfsburger Stammwerk steht so gut wie still, die Lager sind leergefegt. Statt für Benziner und Diesel verwendet VW die Elektronik-Chips, die man bekommt, lieber für Elektro-Autos auf. In Zwickau und Dresden, wo ID.3 und Co. produziert werden, kam es deswegen kaum zu Kurzarbeit. So wirkt schließlich auch der Chipmangel als Boost für die Antriebswende.

Von Steffen Schmidt