Wolfsburg

Das Auto-Abo von Volkswagen entwickelt zu einem Erfolgsmodell: Fast 1000 Interessierte haben sich bereits einen vollelektrischen ID.3 oder ID.4 für mehrere Monate geleast. Darunter auch ein 85-jähriger Bekannter von Volkswagen-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer.

Eigentlich ist das Auto-Abo für eine jüngere Zielgruppe gedacht...

Eigentlich hätte Volkswagen das Auto-Abo für eine jüngere Zielgruppe gestartet, schreibt Zellmer jetzt auf der Business-Plattform LinkedIn. Normalerweise erreiche man damit eine um etwa zehn Jahre jüngere Zielgruppe als üblich. Man habe in dieser Gruppe auch mit einem Erfolg gerechnet. „Womit wir nicht gerechnet haben: Auch für über 80-Jährige ist das Abo attraktiv und der Einstieg in die Elektromobilität“, so Zellmer.

Zellmer wörtlich: „So hat kürzlich ein Bekannter von mir gesagt: ’Ich bin 85 und ich habe jetzt ein E-Auto im Abo.’ Ich sage ja immer, Elektromobilität ist keine Frage des Alters, sondern der Einstellung.“ Zellmer postet ein Foto von seinem Bekannten, der in einem grauen ID.3 sitzt und per Daumen hoch signalisiert, dass er zufrieden mit dem VW-Stromer ist.

Die Rückläufer landen im Gebrauchtwagen-Leasing

Sehr zur Freude von VW-Vertriebs-Chef Klaus Zellmer: „Mit dem Volkswagen Auto-Abo haben wir einen echten Volltreffer – offensichtlich für alle Altersgruppen – gelandet.“ Das Auto-Abo bieten Volkswagen und Volkswagen Financial Services an. Interessierte können sich einen ID.3 oder ID.4 für drei oder sechs Monate leasen. Nach einer gewissen Zeit würden die zurückgegebenen E-Autos dann im Gebrauchtwagen-Leasing von Volkswagen landen, erklärte ein VW-Sprecher auf AZ/WAZ-Anfrage.

Gestartet ist das Abo-Modell im September. Seitdem habe es fast 1000 Abo-Verträge gegeben, so der VW-Sprecher: „Wobei der ID.3 unser erfolgreichstes Auto dabei ist.“ Pro Monat kommen laut VW 150 bis 250 neue Auto-Abo-Verträge hinzu. Nicht nur von einer jüngeren Zielgruppe...

Von Carsten Bischof