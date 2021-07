Ducati Scrambler alt und neu: Die WAZ durfte beide „Kletterer“ fahren 

Die Autostadt bietet auf ihrem Parcours wieder Sicherheitstrainings für Motorradfahrer an. So gibt es das Basistraining, basierend auf den Vorgaben des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR), für 105 Euro. Zudem gibt es ein Extratraining für Wiederaufsteiger – etwa nach längerem Motorradpause oder um wieder fit für den Zweiradfrühling zu werden (129 Euro). Das dritte Angebot ist ein spezielles Schräglagentraining (189 Euro) – was sich übrigens nicht nur an Sportlerfahrer richtet, sondern an alle Motorradfahrer, die sicher und tief durch Kurven rollen wollen.Die Autostadt schult auf Modellen der VW-Tochter Ducati – Scrambler, Monster, Supersport und Multistrada. Infos unter www.autostadt.de.