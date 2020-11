Ducati: Die neue Streetfighter V4 S wird sauberer und noch böser

Bologna

Die italienische VW-Tochter Ducati macht sein Naked Bike Streetfighter V4 S noch böser und sauberer. Ab November ist sie erfüllt sie Abgasnorm Euro 5 und ist in der neuen Farbvariante „Dark Stealth“ erhältlich.

Die Streetfighter V4 S wird sauber und böser

Mit der Streetfighter V4 testet Ducati Grenzen aus: Die Streetfighter ist die unverkleidete Version des Supersportlers Panigale V4 und holt 208 PS aus 1100 Kubik Hubraum. Damit steht sie ganz weit oben in der zweirädrigen Nahrungskette. Im Vergleich zum 2020-Modell seien am Jahrgang 2021 Änderungen an der Auspuffanlage und an der Motorkalibrierung nötig gewesen, so Ducati. Die Leistungs- und Drehmomentwerte sind laut Ducati gleich geblieben, nur das Drehzahlniveau sei leicht angehoben worden. Die neue Streetfighter erfüllt die Euro-5-Norm und ist damit sauberer als ihre Vorgängerin.

Zur Galerie Ducati hat jetzt die neue Streetfighter V4 S des Modelljahrs 2021 vorgestellt. Sie erfüllt jetzt die Euro-5-Abgasnorm und sieht in der Farbe „Dark Stealth“ noch böser aus.

Außerdem sieht sie mit dem neuen Jahrgang noch böser aus: Zusätzlich zum typischen Ducati-Rot ist das Naked Bike jetzt auch in „Dark Stealth“ erhältlich – mattschwarz mit goldenen (Gabel) und grünen Akzenten (Motor). Die Streetfighter-Modelle können ab sofort bestellt werden und sollen noch im November bei den Händlern stehen.

