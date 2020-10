Wolfsburg

Eine Fläche so groß wie Gibraltar, 14,6 Kilometer Zaun, fünf Fahrzeugtore und neun Personenzugänge: Allein der Schutz des Volkswagen Werks in Wolfsburg ist eine echte Mammutaufgabe. Was es für Aufwand bedeutet, für die Sicherheit sämtlicher Standorte und Vermögenswerte im gesamten Konzern verantwortlich zu sein, kann man sich kaum vorstellen. WAZ Redakteur Steffen Schmidt sprach mit dem Leiter der Volkswagen Konzern Sicherheit, Michael Schmidt, über die Herausforderungen und neusten Entwicklungen in diesem Bereich.

WAZ: Guten Tag Herr Schmidt. In Anbetracht der Größe des Volkswagen Konzerns: Wie sorgt ihre Abteilung für einheitliche Sicherheitsstandards?

Michael Schmidt: Wir haben allein vier Mitarbeiter, die sich um die weltweiten Standards für den Schutz unserer Objekte kümmern. Zwar hat jeder Standort und jede Marke eine eigene Sicherheitsabteilung, aber wir legen die Standards fest. Dazu gehören Fragen, wie die nach der Höhe der Umzäunung oder die Einheitlichkeit der Videosysteme.

Ein umgerüsteter Crafter dient als mobiles Drohnendetektionssystem

Was sind die derzeit größten Herausforderungen in Sachen Objektschutz?

Seit einiger Zeit häufen sich besonders die illegalen Handlungen mit Drohnen. Wir sind uns früh bewusst geworden, dass das Ausspähen oder sogar die professionelle Wirtschaftsspionage mithilfe dieser Technologie zum Problem werden wird. Zusammen mit einem Münchener Elektronikunternehmen haben wir deswegen ein eigenes mobiles Drohnendetektionssystem auf Basis eines Volkswagen Crafters entwickelt. Mithilfe von modernster Frequenz- und Radartechnologie ist das Gerät in der Lage, die Drohne und sogar ihren Piloten zu orten. Denn jede Zuwiderhandlung bringen wir zur Anzeige. Da wir auch für den Prototypenschutz zuständig sind, haben wir uns für die mobile Version entschieden. Wenn wir beispielsweise auf dem Prüfgelände in Ehra ein neues Modell testen, dann fährt unser Fahrzeug mit der Technik an Bord los und überwacht die Umgebung.

Eingefangene Drohne: Für die Industrie ist das Ausspähen mit Hilfe der Mini-Flieger zum Problem geworden. Quelle: Matthias Balk/dpa

Klingt nach ziemlich viel Hightech. Was gibt es noch für Projekte?

Wir verfolgen die technologischen Entwicklungen ganz genau und werten sie täglich aus. In der Drohnentechnologie zum Beispiel sehen wir auch für den Objektschutz ein großes Potential, das wir selbst nutzen können. Eins unserer neusten Projekte setzen wir gerade in einem Gewerbegebiet in der Wolfsburger Umgebung um. Dort wird auf dem Dach eines Gebäudes eine Drohne installiert, die das Gebäude überwacht. Sollte es zu einem unbefugten Zutritt kommen, wird die Drohne aktiv und verfolgt den Eindringling mit einer Kamera. Die Aufnahmen werden direkt an die Leitstelle der Werksicherheit im Werk Wolfsburg übertragen, wo die Entscheidung über Folgemaßnahmen getroffen werden. Ein weiteres Zukunftsprojekt sind fahrende Sicherheitsroboter, die mit Kameras ausgerüstet sind. Die ersten dieser Roboter auf Segway-Basis werden durch die Konzernsicherheit bereits getestet. Diese Technik kann zum Einsatz kommen, um beispielsweise unsere Neufahrzeugabstellplätze zu überwachen. Mit den bisherigen Prototypen auf dem Markt sind wir aber nicht so zufrieden, deswegen arbeiten wir seit ungefähr einem Jahr gemeinsam mit der IAV GmbH an unseren Anforderungen für diese Technologie. Eines möchte ich dabei unterstreichen: Ein wesentlicher Erfolgsfaktor unserer Arbeit ist die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unserem Betriebsrat und anderen Fachbereichen wie zum Beispiel dem Datenschutz. Denn es ist klar: Uns geht es um den Schutz von Personen, geistigen Eigentums und Sachwerten, nicht um die Gewinnung von persönlichen Daten oder Informationen.

Künftig sollen sich Besucher selbst einchecken können

Wie sieht es mit der Zugangskontrolle an den Werkstoren aus? Es gibt ja bekanntlich Bestrebungen, diese ebenfalls zu automatisieren.

Ja, das ist richtig. Am Tor Nord erproben wir derzeit beispielsweise in einem Pilotprojekt die autonome Zufahrt. Die Schleusen werden dort über RFID-Technik betätigt. Zudem planen wir für unsere Besucher die Anmeldung über Self-Check-In-Terminals an den Toren. Die persönliche Anmeldung beim Werkschutz am Tor würde damit auch für Externe wegfallen.

Tor Sandkamp: Die Zugangskontrolle an den Werkstoren soll automatisiert werden. Quelle: Peter Steffen/dpa

Müssen sich bei all dieser Automatisierung nicht die Mitarbeiter des Werksschutzes Sorgen um ihre Zukunft machen?

Nein, die Mitarbeiter des Werksschutz sind und bleiben immer die Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter und Besucher. Sie werden sich gezielter um die Belange ihrer Kunden kümmern können und gezielter ihrer Sicherheitsaufgabe nachgehen. Durch die neuen Technologien entstehen zudem auch neue Arbeitsplätze. Ein Beispiel: Für unsere Feuerwehrleute, die den körperlichen Zulassungstest nicht mehr ableisten können, haben wir ein Programm aufgelegt, um sie zu Drohnenpiloten auszubilden. Des Weiteren werden auch Mitarbeiter der Werksicherheit gezielt an den Fluggeräten ausgebildet. Jemand muss die Technologie ja auch steuern und überwachen. Ich kann die Ängste der Mitarbeiter durch neuaufkommende Möglichkeiten verstehen. Wir nehmen ihnen diese Ängste durch offene Kommunikation und persönlichen Austausch, das ist mir wichtig. Für mehr Transparenz und gegenseitiges Verständnis hospitieren alle Werksschutzmitarbeiter zum Beispiel zwei Wochen in der Konzernsicherheit und umgekehrt.

Eigene Ermittler unterstützen die Arbeit der Polizei

Ende des Jahres begann der Prozess gegen zwei Männer, die Motoren aus dem Werk in Osnabrück gestohlen haben. Ist das nur ein Einzelfall?

In dieser Größenordnung schon, aber es wird immer wieder versucht, Technik aus unseren Standorten zu stehlen – eben bis hin zu Motoren. Noch schlimmer stellt es sich in Sachen Cargo-Crime dar. Es gibt wöchentlich einen Diebstahlversuch auf Fracht, die für unsere Werke oder andere Wertschöpfungsmöglichkeiten bestimmt ist.

Wie gehen Sie dann vor?

Grundsätzlich bringen wir jeden Vorfall zur Anzeige und arbeiten mit der Polizei zusammen. Wir haben auch eigene Ermittler, die aktiv werden. Mit ihren Ergebnissen unterstützen sie die Polizei. Der Vorteil: Sie haben mehr Kenntnisse von internen Abläufen als die Beamten. So kann ein Fall schneller aufgeklärt werden.

Neben dem Objektschutz und dem Schutz des Konzerneigentums spielen in Zeiten von Wirtschaftsspionage natürlich auch der Schutz von Wissen und Know-how eine immer größere Rolle.

Absolut. Mit der IT-Sicherheit arbeiten wir eng zusammen, etwa wenn es um Hacker-Angriffe geht. Weitere Aufgaben sind der schon angesprochene Prototypenschutz. Wir sind dafür zuständig zu verhindern, dass Fotos eines neuen Modells vor der Weltpremiere publik werden. Solche Aufnahmen gefährden den Erfolg unserer Produkte. Da gehört es beispielsweise zu unseren Aufgaben, geeignete, abgeschottete Orte für Fotoshootings zu finden. Auch die Volkswagen-Belegschaft sensibilisieren wir für dieses Thema. Dafür haben wir die Kampagne „0 Prozent nachgedacht, 100 Prozent Folgen“ gestartet. Damit zeigen wir auf, welchen Schaden Foto- und Filmaufnahmen auf dem Werksgelände anrichten können. Das ist ja nicht ohne Grund verboten. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch der Bereich Veranstaltungsschutz. Bei Automessen haben wir schon einige Geräte zur Aufzeichnung von Ton oder Film in Ausstellungsfahrzeugen gefunden. Auch unsere Vorstände setzen sich ja zum Beispiel bei Messen in diese Autos und diskutieren Themen. Es gehört zu unserer Aufgabe, solche Spähversuche zu verhindern.

Sie sind gerade kürzlich einstimmig als Vorstandsmitglied in die Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft Norddeutschland (ASWN) gewählt worden? Nennen Sie uns Ihre Ziele?

Ich habe die Verbandsarbeit schon in den vergangenen Jahren als Beirat begleitet und möchte unsere Expertise zum gesamtheitlichen Schutzgedanken teilen. Unternehmen sind täglich ernsthaften Bedrohungen ausgesetzt, gerade der Mittelstand, zu dem viele unsere Zuliefererfirmen zählen, kann bei der Bekämpfung von Wirtschafts- und Cyberkriminalität von unserer Expertise partizipieren. Ich freue mich auf die aktive Mitgestaltung als Vorstandsmitglied.

Von Steffen Schmidt