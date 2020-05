Doppelt filtert besser: Darum setzt VW bei Dieseln jetzt auf Twindosing

Wolfsburg

Nach der Dieselaffäre arbeitet Volkswagen verstärkt daran, seine Selbstzünder sauberer zu machen. Die neue Baureihe „EA288evo“ setzt auf das sogenannte Twindosing: Adblue wird an zwei Stellen ins Abgassystem eingespritzt. Der Ausstoß der Stickoxide sinkt so weit unter den Grenzwert der künftigen Abgasnorm Euro 6d. Das haben vier Straßentests vom unabhängigen Prüfinstitut Emission Analytics ergeben. Die zeigten auch, dass die CO2-Emissionen aus dem WLTP-Test nur leicht über- oder sogar unterschritten werden. Bei den Prüffahrten wichen die Werte um minus 6 bis plus 7 Prozent vom Katalogwert ab.

Der Diesel gehört noch nicht zum alten Eisen

Zwar hat VW eine Offensive für Elektroautos gestartet, braucht aber auch effiziente TDI-Motoren, um den Flottenwert für den CO2-Ausstoß zu erreichen. Außerdem bleibt die Reichweite der Selbstzünder ein wichtiger Faktor für Kunden, die vorwiegend auf Langstrecken unterwegs sind. 70 Prozent der verkauften Passats sind aktuell ein Diesel. So kam das Twindosing bei VW auch erstmals im vergangenen Jahr im Passat zum Einsatz.

Zweifache Harnstoffeinspritzung im Abgasstrang

Auch im Golf 8 werden die neuen mit 2-Liter-Dieselmotoren mit Twindosing verbaut und sollen künftig sukzessive in die Modellpalette des Modularen Querbaukastens eingeführt werden, darunter im Tiguan und im Caddy. Der Clou ist eine doppelte Harnstoffeinspritzung. Bisher gab es nur einen SCR-Katalysator („Selective Catalytic Reduction“) mit Adblue-Einspritzung, um die schädlichen Stickoxide (NOx) zu verringern. Künftig sind es zwei.

Twindosing: VW setzt bei der Abgasnachbehandlung auf zweifache Harnstoffeinspritzung. Die Stickoxid-Emissionen liegen 80 Prozent unter dem EU-Grenzwert. Quelle: Volkswagen AG

Insgesamt drei Katalysatoren im Abgasrohr

Der Abgasstrang des EA288evo verfügt sogar über drei Kats. Direkt am Motor sitzt ein Oxidationskatalysator, der unverbrannte Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxid reduziert. Dahinter arbeitet ein Dieselpartikelfilter mit SCR-Beschichtung. Auch dieser Katalysator sitzt nah am Motor, um bei Kaltstarts oder niedriger Geschwindigkeit möglichst schnell auf Betriebstemperatur zu kommen.

Die Katalysatoren dürfen aber nicht zu heiß werden, da sonst ihre Effizienz wieder sinkt. Darum kommt bei hoher Last ein weiterer SCR-Katalysator mit Adblue-Einspritzung ins Spiel, der im Unterboden verbaut wird. Dieser bleibt auch bei schnellen Autobahnfahrten kühler als der Kat am Motor und ergänzt dessen Wirkung.

Emissionswerte sollen EU-Grenzwerte deutlich unterbieten

„Die Emissionswerte sinken gegenüber den Vorgängermodellen um 80 Prozent“, erklärt Dieselmotoren-Entwicklungsleiter Markus Köhne. „Wir erreichen Ergebnisse von nicht mal einem Fünftel des NOx-Grenzwerts der EU.“ Das gelte nicht nur für den Prüfstand, sondern auch den RDE-Zyklus, also den realen Fahrbetrieb.

Müssen die Dieselfahrer bei zweifacher Adblue-Einspritzunge künftig häufiger Harnstoff nachfüllen? Nein, mein Köhne. „Beim Twindosing wird das Adblue effizienter eingesetzt.“ Die Injektoren spritzen jeweils in den Kat ein, welche gerade am effektivsten arbeiten.

So funktioniert der SCR-Kat Um die im Dieselmotor entstandenen Stickoxide zu reduzieren, wird Ammoniak benötigt. Dieses wird als wässrige Harnstofflösung (AdBlue) über ein Dosiermodul ins Abgas vor einem SCR-Katalysator eindosiert. Dort verdampft die Lösung – der Harnstoff wird gespalten und verbindet sich mit Wasserdampf zu Ammoniak. Im SCR-Katalysator reagiert das Ammoniak dann auf einer speziellen Beschichtung mit den Stickoxiden zu Wasser und harmlosem Stickstoff, dem Hauptbestandteil unserer Atemluft.

Von Christian Opel