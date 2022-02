Dividende als Grundlage? VW-Betriebsrat stellt Bonus-Praxis auf den Prüfstand

Wolfsburg

Können sich die VW-Mitarbeiter im Mai über eine Bonus-Zahlung freuen? Diese Frage steht auch nach der Betriebsversammlung am Mittwoch weiter unbeantwortet im Raum. Überschattet und bestimmt wird das Thema Ergebnisbeteiligung von der Halbleiter-Krise. Es geht jetzt soweit, dass die bestehende Bonus-Praxis bei Volkswagen hinterfragt wird. Betriebsratschefin Daniela Cavallo kündigte an, dass die Regelungen bei den kommenden Tarifverhandlungen im November auf den Prüfstand komme. Erste Ideen gibt es bereits aus der Belegschaft.

Auslöser für die Diskussionen ist der weiter anhaltende Chipmangel. Um die finanziellen Auswirkungen der Versorgungskrise so klein wie möglich zu halten, hatte VW im vergangenen Jahr die raren Chips vor allem an die margenstarken Marken und an die E-Auto-Fabriken verteilt. Vor allem die Volumenmarken wie Volkswagen Pkw gingen oft leer aus. Die Folge war insbesondere im Wolfsburger Werk monatelange Kurzarbeit – und ein deutlicher Absatzeinbruch. Das finanzielle Ergebnis der Kernmarke fällt dementsprechend schlecht aus. Während sich also Beschäftigte der Premium-Marken Audi und Porsche wohl über üppige Boni freuen dürfen, ist für die VW-Beschäftigten rein rechnerisch über die 1700 Euro Abschlagszahlung aus dem November eigentlich nichts mehr drin. Das sorgt seit Monaten für Frust.

Cavallo: „Bonus-Regelungen sind nicht mehr zeitgemäß“

Kurzfristig werde sich der Betriebsrat weiter für eine zusätzliche Zahlung hinaus einsetzen. „Wir zahlen nicht die Halbleiter-Quittung. Ich wiederhole das gerne noch einmal: Nur die 1700 Euro Vorauszahlung sind keine Option für uns“, betonte Cavallo auf WAZ-Anfrage. Aber auch langfristig müsse es Veränderungen geben. „Das Bonussystem muss insgesamt hinterfragt werden. Die aktuelle Regelung ist offensichtlich nicht mehr zeitgemäß. Ich erwarte deshalb vom Vorstand, dass er mit der IG Metall als Tarifvertragspartei die Gespräche aufnimmt“, forderte die Betriebsratschefin Daniela Cavallo schon am Mittwoch bei der Betriebsversammlung.

Die Bonus-Thematik dürfte deswegen spätestens im November erneut in den Fokus rücken. Denn die bisher geltende Regelung, die den VW-Beschäftigten 10 Prozent des durchschnittlichen Gewinns der letzten zwei Geschäftsjahre gewährt, ist Teil des Tarifvertrags. Und über den wird just im November wieder verhandelt. Sie habe den VW-Vorstand deshalb bereits aufgefordert, Gespräche mit der IG Metall auszunehmen. „Wir haben Reformbedarf – das zeigt uns die derzeitige Lage, in der ohne unser Zutun nur der Mindestbetrag fließen würde“, stellt Cavallo, die auch in der Tarifkommission sitzt, auf WAZ-Anfrage klar. Mögliche Stellschrauben seien aber Sache der anstehenden, vertraulichen Gespräche, man freue sich allerdings über Vorschläge aus der Belegschaft.

Vertrauensmann mit interessantem Vorschlag

Einen ersten gab es bereits am Mittwoch auf der Betriebsversammlung. Petros Apostolidis, Vertrauensmann in der Technischen Entwicklung und Mitglied der Tarifkommission, brachte eine Alternative ins Spiel. Seine Idee: Statt der zehn Prozent Erfolgsbeteiligung sollte jeder Mitarbeiter behandelt werden, als besäße er beispielsweise 1500 Aktien und würde dementsprechend Dividende kassieren. Damit würden die Beschäftigten so behandelt, wie die Aktionäre. Die 1700 Euro Abschlagszahlung solle zudem wieder durch eine reguläres Weihnachtsgeld ersetzt werden, forderte Apostolidis.

Den Vorschlage will der Vertrauensmann, der auch an Listenplatz 65 bei den Betriebsratswahlen für die IG Metall kandidiert, mit in die Tarifkommission einbringen. „Vielleicht können wir dann im November dafür kämpfen“, appellierte Apostolidis an seine Kollegen.

