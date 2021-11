Diskussion in der Autostadt: VfL-Star Alexandra Popp fordert mehr Vielfalt

Wolfsburg

„Was haben queeres Leben im Fußball und am Arbeitsplatz gemeinsam?“ Unter diesem Motto luden DFB, Volkswagen sowie Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) jetzt zu einer lebhaften Podiumsdiskussion in die Autostadt ein. Die Debatte fand im Rahmen des Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und Liechtenstein in der Volkswagen-Arena statt – eine Woche lang weilte der DFB-Tross samt Nationalspielern in Wolfsburg.

Für VfL-Star Alexandra Popp geht es um Leistung, nicht um sexuelle Orientierung

Die prominenteste Teilnehmerin in der Runde war die VfL-Fußballerin und Nationalspielerin Alexandra Popp. Sie stellte gleich zu Beginn klar: „Menschen sollen lieben und leben können wen und wie wollen.“ Letztendlich gehe es um die Leistung, die man erbringe – egal ob auf dem Fußballplatz, im Volkswagen-Werk oder in der Gesellschaft.

Genau so sieht es auch das LGBTIQ (Lesbisch, Schwul, Bi, Trans*, Inter*, Queer) and Friends-Netzwerk „We Drive Proud“ bei Volkswagen, das mittlerweile 450 Mitglieder hat. Sein Ziel ist ein „buntes Volkswagen“ und ein problemloses Outen am Arbeitsplatz. Sprecher Rafael Nasemann betonte: „Das Netzwerk ist gut, um auf Themen aufmerksam zu machen und hat aufgrund positiver Beispiele schon vielen Menschen geholfen, diesen Schritt zu gehen.“

DFB-Managerin Krobitzsch lobt die VW-Initiative

Lob gab es für das Netzwerk von der DFB-Diversity-Managerin Claudia Krobitzsch: „Wir brauchen dringend noch mehr Vorbilder, das können Führungskräfte, aber auch Trainerinnen und Trainer sein.“ In Sachen „Vielfalt“ habe der Fußball „noch Luft nach oben“. Ein Netzwerk wie „We Drive Proud“ könne als Vorbild für andere Unternehmen und gesellschaftliche Bereiche dienen.

Live in der VW-Arena: VfL-Star Alexandra Popp fordert mehr Respekt und Toleranz im zwischenmenschlichen Umgang. Quelle: Volkswagen

Das sieht Christian Rudolph, Vorsitzender des LSVD und Leiter des vom DFB initiierten und vom LSVD getragenen „Team out and proud“ (Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball) ähnlich: „Es kann nicht sein, dass nur Symbolpolitik betrieben wird. Man muss für die Menschen da sein und ihnen zuhören.“

Cariad-Managerin Griese fordert Vielfalt und Buntheit

Zustimmung bekam er von Cariad-Managerin Corinna Griese (Vorstandsvorsitzende Fußball bei Eintracht Braunschweig): Man müsse Vielfalt und Buntheit Raum geben. „Bei Volkswagen. Beim Fußball. Im Privatleben.“

Und in der Halbzeitpause des Länderspiels: Alexandra Popp, Raphael Nasemann, DFB-Vizepräsident Günther Distelrath und VW-Vertreterin Elke Heitmüller richteten live einen Appell an alle Zuschauer: „Vielfalt leben heißt, dass sich jeder Mensch mit seinem Wissen und seiner Erfahrung einbringen kann.“ Dafür gab es Applaus von den voll besetzten Rängen in der VW-Arena.

Von Carsten Bischof