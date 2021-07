Wolfsburg

Was sind das denn für neue Töne? Nach Jahren der Reibereien und offenen Konflikte zwischen VW-Konzernchef Herber Diess und dem nun ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh herrscht mittlerweile so etwas wie Harmonie am Mittellandkanal. Mit dem Wechsel an der Staffelstabübergabe an der Spitze der Mitbestimmung von Osterloh an Nachfolgerin Daniela Cavallo Ende März hat sich Diskussionskultur – so zumindest die Momentaufnahme – merklich geändert. Egos werden scheinbar zurückgestellt, stattdessen wird an einem Strang gezogen.

Deutlich wurde das am Dienstag, als der Konzern die neue Strategie „New Auto“, vorstellte. Konzernchef Herbert Diess präsentierte dort die ambitionierten Pläne für die Zukunft, die mit dem wohl größten Umbau in der Geschichte des Unternehmens einhergehen.

Sonderlob von Diess für Betriebsrat und Cavallo

Obwohl die Strategie, die mit dem eindeutigen Fokus auf Software und Digitalisierung, unverkennbar Diess’ Handschrift trägt, betonte der VW-Chef die Teamleistung dahinter. Und bezog dabei ausdrücklich den von ihm in der Vergangenheit auch durchaus mal als für den Umbau eher hinderlich empfundenen Betriebsrat mit ein.

Die Arbeitnehmervertreter unterstützten die Strategie und die gemeinsame Ausrichtung von Belegschaft und Geschäftsführung, um so die Transformation zu ermöglichen, machte er in seiner Rede deutlich – inklusive Sonderlob für Daniela Cavallo: „Eine Restrukturierung dieser Größenordnung und innerhalb eines so kurzen Zeitraums wäre ohne verlässliche Beziehungen zur Arbeitnehmervertretung nicht möglich gewesen. Mein Dank geht daher an den Betriebsrat unter der Leitung von Daniela Cavallo“, sagte Diess und betonte die „solide Vertrauensbasis“ zur neuen Betriebsratschefin.

Erfolge für beide Seiten

Sonderlob vom Konzernchef für die Mitbestimmung? Mit Osterloh an der Spitze der Arbeitnehmervertretung wäre das wohl kaum denkbar gewesen. Immer wieder hatten sich die beiden Alpha-Tiere in Macht- und Grabenkämpfe verstrickt. Mal griff Osterloh den Konzernchef öffentlich polternd wegen des versemmelten Golf-Anlaufs an, mal warf Diess dem Betriebsrat Blockade-Haltung vor. Das führte angeblich sogar zur fast Absetzung des Konzern-Chefs.

Seit Cavallo am Ruder ist, ist davon nichts mehr zu spüren. Herbert Diess hat mittlerweile seine Vertragsverlängerung in der Tasche, sitzt fester im Sattel als je zuvor und genießt beinahe uneingeschränkte Rückendeckung für seine Umbaupläne.

Aber auch Cavallo hat Erfolge zu verbuchen. So gehen mit der neuen Konzern-Strategie nicht nur Investitionen in Qualifizierungsmaßnahmen einher, sonder auch ein Neubau der TE der in Wolfsburg für 800 Millionen Euro, der für zukunftssichere Arbeitsplätze sorgt.

