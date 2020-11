Diess, Pötsch und Weil: Sie gratulieren dem VW-Betriebsrat

Wolfsburg

Der VW-Betriebsrat feiert sein 75-jähriges Jubiläum. Gratulationsbotschaften gab es von vielen Seiten – unter anderem aus dem VW-Aufsichtsrat, dem Management oder vom Ministerpräsidenten.

Hans Dieter Pötsch. Quelle: dpa

Hans Dieter Pötsch, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Volkswagen AG: „ Volkswagen ist ein Unternehmen, in dem sich nachhaltige Rendite und nachhaltige Beschäftigung nicht ausschließen. 75 Jahre Betriebsrat bei Volkswagen stehen dafür. Und auf dem ’Volkswagen-Weg’ waren es immer wieder Meilensteine, die dies unterstrichen haben. Die paritätische Mitbestimmung im Aufsichtsrat habe ich in meiner Zeit bei Volkswagen, als Finanzvorstand und natürlich vor allem als Aufsichtsratsvorsitzender, als Bereicherung empfunden. Und genau das ist sie auch. Sie ist ein wichtiger Teil der Volkswagen Kultur und des nachhaltigen Erfolgs des Konzerns. Und sie wird wie bisher schon auch künftig ein Wettbewerbsvorteil sein.“

Herbert Diess Quelle: dpa

Konzern-Chef Herbert Diess: „Bei Volkswagen hat die Mitbestimmung eine lange Tradition und mehr Einfluss als in jedem anderen großen Unternehmen in Deutschland. Daraus ergibt sich für den anstehenden Wandel eine herausragende Verantwortung. In den nächsten Jahren müssen wir mutige Entscheidungen treffen, um den Fortbestand von Volkswagen mit über 600 000 Arbeitsplätzen abzusichern. Mit dem Zukunftspakt der Marke Volkswagen, dem Umbau der Komponentenstandorte, dem Umbau von Werken auf E-Mobilität oder dem Ausbau der Softwarekompetenz haben die Vertreter der Mitbestimmung bereits wichtige Weichenstellungen zur Zukunftssicherung ihrer jeweiligen Standorte vorgenommen. Effizienzsteigerungen sind notwendig und für den Fortbestand von Unternehmen nicht zu unterschätzen. Hier haben wir bei Volkswagen noch Nachholbedarf. Ich wünsche den Vertretern der Mitbestimmung eine glückliche Hand.“

Gunnar Kilian. Quelle: dpa

Personalvorstand Gunnar Kilian:„Die Mitbestimmung bei Volkswagen ist beides: ein demokratiepolitisches und ein betriebswirtschaftliches Instrument. Sie senkt unsere Transaktionskosten, erhöht die Verbindlichkeit getroffener Entscheidungen und sorgt am Ende des Tages dafür, dass wir alle an einem Strang ziehen. Das bewährt sich insbesondere in so herausfordernden Zeiten wie diesen. Deswegen sagt Volkswagen seit 75 Jahren ja zur Mitbestimmung.“

Ralf Brandstätter. Quelle: Archiv

Ralf Brandstätter, Vorsitzender Marke Volkswagen Pkw: „ Volkswagen steht nicht nur für Wirtschaftlichkeit, sondern auch für soziale Verantwortung. Die Mitbestimmung hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Menschen in ganz Deutschland, aber insbesondere auch bei Volkswagen, unter sehr guten Bedingungen arbeiten können. Die Tarifverträge und auch die Beschäftigungssicherung bis 2029 unterstreichen, dass sowohl die Arbeitnehmerseite als auch das Unternehmen ihre Verantwortung für die Menschen bei Volkswagen sehr ernst nehmen. Jetzt geht es vor allem darum, die Zukunft zu sichern. Ich bin zuversichtlich, dass wir Volkswagen erfolgreich durch diese Transformation führen – und zwar gemeinsam.“

Stephan Weil. Quelle: dpa

Stephan Weil, Ministerpräsident Niedersachsen:„Es ist wirklich eine stolze Bilanz, die Ihr zu diesem Jubiläum ziehen könnt. Und es ist gleichzeitig die Grundlage für ein gesundes Selbstbewusstsein, mit dem Ihr, mit dem wir gemeinsam die nächsten Aufgaben angehen müssen: den Wechsel der Antriebstechnologien! Es sind dicke Bretter zu bohren, jetzt und auch in der Zukunft. Als Vertreter des Landes Niedersachsen möchte ich sagen: Wir haben die gleichen Interessen. Wir wollen ein erfolgreiches Unternehmen. Wir wollen ein Unternehmen, auf das wir miteinander stolz sein können – und ein Unternehmen, das sichere Arbeitsplätze zu guten Bedingungen anbietet, ein Unternehmen, in dem die Beschäftigten gerne tätig sind.“

