Dieselstraße: AKKA eröffnet Digitalisierungslabor in Wolfsburg

Wolfsburg

Es ist ein Grund zur Freude für Wolfsburg und ganz Niedersachsen, bekräftigten Ministerpräsident Stephan Weil und Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs am Montagmittag unisono. Anlass war die Grundsteinlegung für ein neues Großprojekt an der Dieselstraße: Das „Eastgate“. Auf dem 18 000 Quadratmeter großen Areal an der Ecke zum Lerchenweg errichtet das Wolfsburger Unternehmen Röhrdanz in drei Bauphasen insgesamt sieben Gebäude, die für gewerbliche und Wohnzwecke genutzt werden. Im Zentrum des Projekts steht das neue Digital Hub, ein ultramodernes Digitalisierungslabor, der Firma AKKA – einer der drei führenden europäischen Ingenieur- und Technologiedienstleister, der auch für Volkswagen tätig ist.

In dem geplanten Hauptkomplex des Immobilienprojekts – einem Gebäude in Form eines kleinen „E“ – zieht AKKA die Standorte aus dem Raum Wolfsburg zusammen und schafft zusätzlich 150 neue Arbeitsplätze. Insgesamt werden damit 650 hochinnovative und zukunftssichere Arbeitsplätze am Automobilstandort Wolfsburg entstehen. In dem großflächigen Neubau sind unter anderem zwei jeweils 450 Quadratmeter große Labor- und Werkstattflächen für Testläufe mit Prototypen vollvernetzter Fahrzeuge vorgesehen. Der Digital Hub soll bis Ende 2021 fertig gestellt sein.

Bei dem Festakt am Montag an der Dieselstraße war auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil dabei.

„AKKA legt mit der Eröffnung des Digital Hubs in Wolfsburg den Grundstein für die vertiefte Kooperation mit Herstellern und Zulieferern der Region. Wir wollen vor Ort gemeinsam mit unseren Kunden wachsen und die Mobilität der Zukunft an vorderster Front gestalten“, sagte Derrick Zechmair, CEO von AKKA Germany. Das Projekt sei gleichzeitig ein Bekenntnis an den Standort Wolfsburg.

Weil : „Automobilindustrie steht vor großen Herausforderungen“

Das Dienstleistungsspektrum des Unternehmens umfasst so ziemlich genau alle Felder, die zur Mobilität der Zukunft gehören: Software, Connectivity, E-Mobilität samt Ladetechnologie, Autonomes Fahren und den Test von Prototypen. Ministerpräsident Stephan Weil hob deswegen die Bedeutung des Projekts für das Autoland Niedersachsen hervor. „Die Automobilindustrie steht derzeit nicht nur wegen des Umstiegs der Antriebstechnologie und der Transformation hin zu einem zunehmend digitalen und autonomen Fahren vor großen Herausforderungen“, sagte Weil. Diesen „Stresstest“ würden nicht alle Akteure in der Branche überstehen werden. „Ich bin aber überzeugt, dass Wolfsburg, Volkswagen und Niedersachsen gestärkt aus der Krise hervorgehen werden – doch dafür braucht es starke Partner und da kommt AKKA ins Spiel“, so Weil weiter.

Das ist AKKA AKKA ist einer der führenden europäischen Anbieter auf dem Gebiet der Ingenieurberatung und Forschung- und Entwicklungs-Dienstleistungen für die Mobilitätsindustrie und unterstützt führend Industrieunternehmen auf dem Weg der digitalen Transformation. AKKA wurde 1984 gegründet und hat mittlerweile weltweit 21 000 Mitarbeiter, davon 5000 allein in Deutschland. Am Standort Wolfsburgs sollen mit dem Digital Hub 650 Arbeitsplätze zusammengezogen werden, davon 150 neu geschaffene. 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro.

Gleichzeitig habe auch AKKA die richtige Entscheidung getroffen. Denn Wolfsburg werde immer mehr zum Hotspot für Digitalisierung, lobte der Ministerpräsident. Der Digital Hub der AKKA sein ein weiteres wichtiges Element für den modernen Fahrzeugbau in Niedersachsen. Was die technologische Zukunft angeht zeigte er sich deshalb zuversichtlich: „Wir werden in Niedersachsen nicht in allen Bereichen der Digitalisierung in der Champions League spielen können. In einem aber sicher: Der digitalen Mobilität.“

AKKA als wichtiger Partner für Wolfsburgs Zukunft

Auch Oberbürgermeister Klaus Mohrs teilte die Freude über das Projekt. „Mit Volkswagen und als Smart City Modellkommune ist Wolfsburg einer der dynamischsten und zukunftsorientiertesten Wirtschaftsstandorte Deutschlands. Wir beschäftigen uns mit neuen Formen der Mobilität und Projekten, die durch digitale Entwicklungen erst möglich werden. Dafür brauchen wir starke und innovative Partner“, sagte Mohrs. der Digital Hub von AKKA passe perfekt dazu.

Mohrs lobte aber auch das Engagement der heimischen Firma Röhrdanz. „Wir freuen und nicht nur über neue Arbeitsplätze sondern auch ein schönes Gebäude an exponierter Stelle“, so Mohrs. Mit dem Projekt zeige sich einmal mehr, dass mit einem Investor aus der eigenen Stadt meist Besseres entstehe, als wenn etwas von außen hineingetragen werde.

Von Steffen Schmidt