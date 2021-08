Wolfsburg

Im Dieselskandal bei Volkswagen geht die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) gerichtlich gegen die Schadenersatzvereinbarungen mit Ex-Chef Martin Winterkorn und weiteren Topmanagern vor. Dazu hat die SdK nach eigenen Angaben vom Freitag beim Landgericht Hannover eine Anfechtungsklage gegen entsprechende Beschlüsse der VW-Hauptversammlung vom 22. Juli eingereicht.

Der Aufsichtsrat von Volkswagen hatte im Juni nach jahrelanger juristischer Prüfung einen Vergleich mit den Anwälten und Versicherern der früheren Topmanager zum Dieselskandal geschlossen. Volkswagen wollte mit dem Vergleich mit den beiden früheren Spitzenmanagern eigentlich einen Schlussstrich unter die zivilrechtliche Haftung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern in dem Skandal um millionenfache Abgasmanipulation ziehen.

SdK: Vergleichssumme ist viel zu gering

Die Aktionäre hatten auf der Hauptversammlung im Juli den mit Winterkorn, Stadler und zwei weiteren Ex-Vorständen ausgehandelten Vergleich trotz Kritik von Investoren und Aktionärsvereinigungen durchgewunken. Demnach zahlt Winterkorn 11,2 Millionen Euro, auf Stadler entfallen 4,1 Millionen. 270 Millionen fließen von der D&O-Versicherung, die Volkswagen für das Management abgeschlossen hat. Die Gesamtsumme beträgt fast 288 Millionen Euro.

Viel zu wenig, sagt die SdK. Die Anlegerschützer weise daraufhin, dass der Diesel-Skandal den Konzern bereits mehr als 32 Milliarden Euro gekostet habe, weitere Sanktionen – zum Beispiel in den USA – könnten noch folgen. „Der genaue Schaden ist deswegen noch gar nicht absehbar. Trotzdem sollen die Ersatzansprüche bereits jetzt abschließend geregelt werden“, argumentieren die Aktionärsvertreter.

Grundsätzliche Kritik an Manager-Vergleichen

Nicht nur die zu geringe Summe erzürnt die SDK. Sondern auch die Tatsache, dass mit den 270 Millionen Euro von den Versicherungen auch alle anderen amtierenden und früheren Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder von Ansprüchen freigestellt werden. Weil sich dadurch die aktuellen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder selbst begünstigt würden, liege ein Interessenkonflikt vor. Der den Aktionären auf der Hauptversammlung unterbreitete Beschlussvorschlag sei deshalb fehlerhaft.

Ihre Klage verbanden die Anlegerschützer auch mit genereller Kritik an solchen Vergleichen mit Top-Managern. „Vorstände erhalten eine außerordentlich hohe Vergütung, mit der auch die Haftungsrisiken abgegolten werden sollen. Leider ist immer wieder zu beobachten, dass diese Haftung nur theoretischer Natur ist. In der Praxis greift diese auch bei eindeutigen Fällen so gut wie nie“, sagte Markus Kienle, Rechtsanwalt und Vorstandsmitglied der SdK. Im Falle Volkswagens werde das ganze durch die in seiner Höhe für den Konzern völlig unbedeutende Vergleichssumme geradezu ad absurdum geführt.

Volkswagen zeigte sich am Freitag zuversichtlich, dass die Beschlüsse der Hauptversammlung vor Gericht Stad halten werden. Die von der SdK genannten Anfechtungsgründe „entbehren jeder Grundlage“, sagte ein Sprecher und verwies darauf, dass die Beschlüsse jeweils mit 99 Prozent der Stimmen gefasst worden waren. Man werde die Vorwürfe jetzt dennoch im Einzelnen prüfen.

Von Steffen Schmidt/dpa