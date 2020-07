Diesel-Kauf nach Herbst 2015: BGH macht ­VW-Klägern wenig Hoffnung

Wolfsburg/Karlsruhe

Bei zwei weiteren vor dem BGH verhandelten Fällen im Zuge des Abgasskandals deuten sich eine Entscheidung zugunsten von Volkswagen an. Diesel-Kläger, die ihr Auto erst nach Auffliegen des Abgasskandals gekauft haben, dürften es schwerhaben, trotzdem Schadenersatz von VW zu bekommen. Das zeichnete sich am Dienstag in einer Verhandlung des Bundesgerichtshofs ( BGH) in Karlsruhe ab.

Käufer konnten beim Kauf des Diesels nicht völlig arglos sein

Volkswagen hätte zwar möglicherweise noch mehr zur Aufklärung unternehmen können, sagte der Vorsitzende Richter Stephan Seiters. Angesichts der Mitteilungen des Konzerns am 22. September 2015 und der umfangreichen Medienberichterstattung, die folgte, scheint der Senat aber nicht davon auszugehen, dass Käufer noch völlig arglos gewesen sein könnten. Damit bestätigte das BGH die überwiegende Rechtsauffassung der Oberlandesgericht – und die des Autobauers.

Volkswagen hatte stets betont, das Kunden, die ihr Fahrzeug nach September 2015 gekauft haben, gewusst haben müssen, dass sie ein betroffenes Fahrzeug erwerben. „Neben der sehr umfangreichen Berichterstattung hatte die Volkswagen AG selbst eine umfassende Informationspolitik vorangetrieben und über alle verfügbaren Kanäle die Verbreitung der Informationen sichergestellt. Zudem wurden konkrete Schritte zur Überarbeitung der Motorsteuerungssoftware eingeleitet. Auch wurden die einzelnen Halter der Fahrzeuge schnellstmöglich direkt angeschrieben“, erklärt eine VW-Sprecherin.

Bundesweit drehen sich rund 10 000 offene Verfahren noch genau um diese Frage. Die Kläger dieser Verfahren hatte VW bisher auch von ihren angekündigten Vergleichsangeboten für Dieselkunden ausgenommen. Nach den Erörterungen des BGH, scheint es nun noch unwahrscheinlicher, dass diese Kunden Post von Volkswagen erwarten können.

Klägern stehen wahrscheinlich keine Deliktzinsen zu

Auch in der zweiten verhandelten Frage, ob erfolgreiche Kläger neben dem Schadenersatz auch noch Zinsen von VW bekommen können, sieht es für Diesel-Besitzer schlecht aus. Ein Anspruch auf Deliktszinsen bestehe nicht, wenn der Geschädigte ein Fahrzeug erworben hat, welches er auch nutzen kann, so Das BGH. Eine Verzinsung würde so zu einer Überkompensation des Klägers führen. Einen Anspruch auf Deliktzinsen hatten die Bundesrichter schon in der vergangener Woche verneint.

Auch wenn es sich dabei noch nicht um Urteile handelt – diese sollen erst in Kürze verkündet werden – scheinen die bedeutenden juristischen Linien im Diesel-Skandal damit abgesteckt. Demnach steht Diesel-Käufern grundsätzlich ein Schadensersatz zu, sofern sie ihr Auto vor September 2015 gekauft haben. Dieser reduziert sich allerdings mit der Menge der gefahrenen Kilometer, so dass Vielfahrer mitunter sogar leer ausgehen können. Zudem stehen den Klägern wohl keine Deliktzinsen zu.

