Wolfsburg

Mit den Infektionszahlen auf dem Rückzug und stetig steigenden Belegschafts-Impfungen lockert Volkswagen am Standort in Wolfsburg die Corona-Schutzmaßnahmen. Das Unternehmen bleibt dabei aber äußerst vorsichtig. Die Lockerungen sind bisher nur minimal.

„Der Schutz der Beschäftigten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Betriebs bleibt weiterhin oberstes Ziel der Volkswagen AG“, heißt es in einem Personal-Telegramm des Unternehmens. Da die Delta-Variante des Coronavirus sehr ernst zu nehmen sei, müssten Infektionen auch zukünftig unbedingt vermieden werden.

Keine Maskenpflicht mehr auf dem Werksgelände

Bei den Lockerungen hält sich der Autobauer dementsprechend noch vornehm zurück. Gravierendste Änderung: Die mittlerweile obligatorische Schutzmaske muss auf dem Außengelände der Werke und der Liegenschaften Volkswagens nicht mehr zwingend getragen werden. Nur in Situationen, in denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sichergestellt werden kann, besteht die Trageplicht weiterhin. Besonders zum Schichtwechsel an den Werkstoren wird sich das Bild also nicht vorerst nicht wirklich ändern.

Besprechungen weiter so gut wie nur online

In Innenräumen, Werkshallen, Gebäuden und am Arbeitsplatz selbst bleibt die Maske sowieso weiter Pflicht. Einzige Ausnahmen: Der Beschäftigte hält sich allein in einem Büro oder alleine in einem Fahrzeug auf oder arbeitet an einem „grün“ klassifizierten Arbeitsplatz.

Für Besprechungen und Veranstaltungen gelten weiter strenge Regeln. So dürfen diese auch weiterhin in den allermeisten Fällen nur online stattfinden. Sollte ein Präsenz-Termin zwingend erforderlich sein, dürfen von nun an jedoch maximal zehn Personen zusammen kommen. Der Grund für das Präsenz-Treffen und die Teilnehmer sind dabei genau zu dokumentieren. Bei der Durchführung der Termins muss der Mindestabstand eingehalten, gegebenenfalls Vorkehrungen zur Abtrennung getroffen und für Lüftung gesorgt werden. Besprechungen mit mehr als zehn Teilnehmern erfordern – wie bisher auch – die Freigabe aus dem Topmanagement.

Keine Sonderrechte für Geimpfte und Genesene

Weitere aktuell gültige Corona-Schutzmaßnahmen wie die Regelung zur mobilen Arbeit, zur Belegschaftsversorgung, zu Präsenzseminaren und zu den Auszubildenden und Dual.Studierenden gelten weiter. Insbesondere das Gebot zum Home-Office wird aller Voraussicht nach auch noch mindestens bis zum Werksurlaub in Kraft bleiben.

Wichtig: Geimpften und Genesenen sollen bei Volkswagen keine Sonderrechte eingeräumt werden. „Unternehmen und Betriebsrat sind sich darüber einig, dass eine unterschiedliche Behandlung von Beschäftigtengruppen in diesem Zusammenhang unter anderem auch zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten vermieden werden soll“, begründet das Unternehmen im Personaltelegramm. Eine Abfrage oder eine Erfassung zu der Frage, ob eine Impfung oder Genesung vorliegt, werde es deswegen nicht geben.

Von Steffen Schmidt