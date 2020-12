Dienstwagenfahrer bekommen den ID.4 von Volkswagen zuerst

Wolfsburg

Der ID.4 von Volkswagen soll voraussichtlich Mitte Februar an den ersten deutschen Kunden ausgeliefert werden. Die Dienstwagenberechtigten innerhalb der VW-Belegschaft kommen wohl deutlich früher an das neue Elektro-Modell. Per interner Mitteilung informierte das Unternehmen die Dienstwagenfahrer darüber, dass jetzt auch das Elektro-SUV für sie bestellbar ist.

„Beim ID.4 haben Dienstwagenfahrer die große Chance, den Wagen frühzeitig fahren zu können“, bestätigt VW auf WAZ-Anfrage. Hier dürfen die Besteller die ersten Modelle wahrscheinlich schon im Januar in Empfang nehmen. Abstriche bei Software oder Funktionen müssen die Mitarbeiter dabei nicht machen. Die ID.4 im Dienstwagenpool seien wie allen andere Modelle auch auf dem aktuellen Software-Stand, betonte ein VW-Sprecher.

VW will mit gutem Beispiel vorangehen

Mit dem Bestellhinweis verbunden war ein direkter Appell an die Dienstwagenberechtigten, möglichst frühzeitig ein neues Fahrzeug zu bestellen. Selbst Fahrer, die ihr Auto gerade erste bekommen haben und noch lange nicht abgeben müssen, sollten sich jetzt einen Wagen aus dem neu geschaffenen Dienstwagen-Pool aussuchen, hieß es in der Mitteilung.

Der Grund: Volkswagen will mit seiner Dienstwagenflotte mit guten Beispiel vorangehen. Als erste Automobilhersteller hatte sich das Unternehmen zu den Pariser Klimazielen bekannt und will bis 2050 klimaneutral werden. Aktuell wird deswegen die größte Elektro-Offensive der Industrie vorangetrieben. Manager und Vorgesetzte, die in großen Spritfressern unterwegs sind, passen nur bedingt zum Bild des Elektro-Vorreiters.

Volkswagen geht deswegen auch die Elektrifizierung der Geschäftsfahrzeugflotte konsequent an. Der Autobauer begann bereits im September mit der weitgehenden Umstellung seiner Dienstwagenflotte auf Elektro-Modelle und Plug-In-Hybride. Statt freier Auswahl stellte VW auf eine Poollösung um, diese bestand dabei bereits zu Anfang fast zur Hälfte aus E-Modellen und Plug-In-Hybriden und wird jetzt also auch mit dem ID.4 erweitert.

Volkswagen erhofft sich Erkenntnisse durch die Dienstwagenfahrer

Die strengen CO2-Vorgaben der EU spielen dabei mittlerweile nur noch eine untergeordnete Rolle. Konzern-Chef Herbert Diess hat bereits eingeräumt, dass der Konzern die Ziele in diesem Jahr wohl nicht erreichen wird. Und auch wenn jedes Gramm bei der Berechnung der drohenden Strafzahlung zählt: Ein paar elektrische Dienstwagen mehr oder weniger, werden nicht das Zünglein an der Waage sein. Übrigens: Die Marke steht in dieser Hinsicht sogar gut da: Volkswagen Pkw hat die CO2-Vorgaben sogar übererfüllt.

Ein weiterer Grund für die frühzeitige Bereitstellung des ID.4 im Dienstwagen-Pool sind vielmehr die Erkenntnisse, die sich das Unternehmen davon verspricht. „Natürlich ist für uns wie bei jedem Wagen das Feedback der Nutzer wichtig – besonders auch zur Software“, teilt das Unternehmen mit und erhofft sich anscheinend Anregungen und Rückmeldungen aus der Belegschaft. Diese Vorgehensweise habe sich in der Vergangenheit bereits bewährt. „Auch beim ID.3 haben wir die Erfahrungen einer Mitarbeiter-Testflotte von Volkswagen Sachsen mit vielen tausend gefahrenen Kilometern systematisch ausgewertet und zur Weiterentwicklung genutzt“, so ein VW-Sprecher.

Von Steffen Schmidt