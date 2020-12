Die vier Besten aus Wolfsburg: Azubis des Stammwerks erhalten Auszeichnung

Wolfsburg

Die Verleihung des Best Apprentice Award hat bei Volkswagen Tradition. Da in diesem Jahr aufgrund von Corona vieles anders ist, wurde die Auszeichnung erstmals dezentral an den Heimatstandorten der Nachwuchskräfte verliehen. Vier der insgesamt 51 ausgezeichneten Auszubildenden aus aller Welt haben ihre Ausbildung in Wolfsburg mit Bestnoten absolviert. Für sie gab es jetzt eine streng Corona-konforme Feier inklusive Tour durch das Werk Wolfsburg.

Die vier Wolfsburger Preisträger sind Alexa Asche, Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement, Gabriel Callea, Ausbildung zum Automobilkaufmann, Maximilian Purrucker, Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker PKW Technik und Lena Volk, Ausbildung zur Fahrzeuginnenausstatterin. Die vier Nachwuchskräfte sind mittlerweile in unterschiedlichen Festanstellungen bei Volkswagen tätig oder bilden sich beruflich weiter, zum Beispiel durch ein Studium mit anschließender Übernahmezusage durch Volkswagen.

Unternehmen und Betriebsrat sind stolz auf die Azubis

Gerardo Scarpino, Vorsitzender Bildungsausschuss, der die Urkunden in diesem Jahr seitens des Betriebsrats übergeben durfte, freute sich: „Ich bin stolz auf unsere Wolfsburger Auszubildenden und auf ihre guten Ergebnisse im internationalen Vergleich. Volkswagen setzt auf gute und zukunftsorientierte Ausbildungsberufe. Das nützt den jungen Kolleginnen und Kollegen, die auf einer soliden Basis in ihr Berufsleben starten. Das nützt aber auch Volkswagen, denn motivierter und qualifizierter Nachwuchs sichert unsere Zukunft als innovatives Unternehmen.“

Nicole Kösling, Leiterin Personal Werk Wolfsburg, ermutigte die Nachwuchskräfte dazu, ihren beruflichen Weg zielstrebig weiter zu verfolgen: „Ich selbst habe vor mittlerweile 24 Jahren meine Karriere in einem Ausbildungsberuf begonnen. Ich freue mich daher, wenn junge Menschen von den zahlreichen Möglichkeiten, die ein globales Unternehmen wie Volkswagen bietet, Gebrauch machen, und Chancen zur Weiterentwicklung aktiv nutzen. Genau das zeichnet auch unsere vier besten Nachwuchskräfte 2019 aus, die im Anschluss an ihre erfolgreich absolvierte Ausbildung entweder eine spannende Tätigkeit bei Volkswagen aufgenommen haben oder sich beruflich weiterbilden.“

Von der Redaktion