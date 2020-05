Das sagt die Vize-Chefin des Betriebsrates zur Krise bei Volkswagen

Wolfsburg

WAZ: Frau Cavallo, lange waren die VW-Werke wegen der Corona-Krise geschlossen. Große Teile der Belegschaft mussten zu Hause bleiben. Wie haben die Mitarbeiter und der Betriebsrat diese Zeit erlebt?

Daniela Cavallo: Das war für uns alle in jeder Hinsicht natürlich eine völlig neue Situation. Wir mussten uns erst einmal bewusst machen, was da überhaupt passiert. Glücklicherweise haben Management und Betriebsrat das Thema Mobile Arbeit schnell geklärt und umgesetzt und so die Ansteckungsgefahr für mehrere Zehntausend Kolleginnen und Kollegen deutlich verkleinert. Aber für die Beschäftigten in der Produktion, die nicht ins Home-Office gehen können, war diese Zeit nicht einfach und von großer Unsicherheit geprägt. Sie fühlten sich von der Unternehmensleitung unbeachtet. Der Betriebsrat hat sich dann schnell für einen geregelten Produktionsstopp eingesetzt, der ja auch gekommen ist. Die Produktionspause haben wir genutzt, um zusammen mit dem Konzern ein umfassendes Sicherheitskonzept für alle Unternehmensbereiche zu erarbeiten: Produktionshallen, Werkstätten und Büros.

WAZ: Gab es da besondere Streitpunkte?

Cavallo: Die Zusammenarbeit war und ist sehr eng und gut. Aber natürlich gab es auch Diskussionen. Zum Beispiel haben wir uns dagegen gewehrt, dass der Wiederanlauf nur im Zwei-Schicht-Betrieb erfolgen sollte. Die Debatte um die dritte Schicht gibt es in Wolfsburg schon lange. Im Moment wird sowieso nur noch an zwei Linien der vier Linien in Dreischicht gearbeitet. Unser Ziel ist aber eine maximale Auslastung für den Standort. Dabei geht es um die Arbeitsplätze, aber auch um die Fixkosten, die ohne ordentliche Auslastung natürlich steigen würden. Denn mit jedem Fahrzeug weniger wachsen die anteiligen Fabrikkosten, und es sinkt somit der Gewinn pro Auto. Das wäre höchst bedenklich für die Wettbewerbsfähigkeit des Werkes Wolfsburg. Wir haben die Gefahr gesehen, dass mit einem Zweischichtbetrieb ein Modell etabliert werden soll, von dem wir später nur schwer wieder wegkämen. Deshalb haben wir uns klar dagegen positioniert. Zudem wollten wir den Kollegen schnell ein Stück Normalität zurückgeben.

WAZ: Mittlerweile laufen die Bänder wieder seit einigen Wochen – wenn auch unter besonderen Umständen. Wie ist das Feedback seitens der Belegschaft auf die Schutzmaßnahmen?

Cavallo: Wir haben viele positive Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen erhalten. Die Angst vor einer Ansteckung im Betrieb ist nicht mehr so groß – auch wegen der vielen guten Schutzmaßnahmen.

WAZ: Gibt es auch Maßnahmen, die nicht gut ankommen?

Cavallo: Das Maskenthema war sicherlich problematisch – auch weil unsere Gesellschaft das noch nicht kennt. Außerdem haben Brillenträger öfter ein Problem mit dem Beschlagen. Jetzt, da die Ansteckungsgefahr zu sinken scheint, machen sich die Kolleginnen und Kollegen Gedanken, wie das Arbeiten mit Maske im Sommer funktionieren wird. Wir hatten letztes Jahr schon Probleme mit hohen Temperaturen in den Hallen. Das Management muss sich zügig Gedanken machen, wie die Belastung der Belegschaft im Sommer nicht zu hoch wird. Der Betriebsrat hat im vergangenen Ausnahmesommer ja schon Lösungen vorangetrieben, auf die wir aufbauen könnten.

WAZ: Mit dem Wiederanlauf ist die Corona-Krise längst nicht vorbei. Der Automarkt liegt am Boden, die Nachfrage ist eingebrochen. Wie gehen die VW-Mitarbeiter mit dieser Situation um?

Cavallo: Natürlich machen die Kolleginnen und Kollegen sich Sorgen. Viele fragen ihre Betriebsrätinnen und Betriebsräte: ,Wie soll es hier eigentlich weitergehen?‘ Das hat sich durch die Negativ-Schlagzeilen in den letzten Tagen noch mal verstärkt. Insbesondere der zu Recht als rassistisch kritisierte Werbespot hat zur Sorge bei den Kolleginnen und Kollegen geführt, dass Volkswagen Vertrauen bei den Kunden verliert und die Nachfrage nicht anspringt. Deswegen fordern wir auch eine rigorose Aufklärung und sehen da das Management in der Pflicht. Wir werden uns die Ergebnisse des Revisionsberichts genau anschauen – aber ohne Vorverurteilung.

WAZ: Sie haben die vielen Negativ-Schlagzeilen angesprochen. Die betreffen ja hauptsächlich den Golf. Die IG Metall-Vertrauensleute haben deswegen jetzt harsche Kritik am Vorstand geübt. Eine Reihe von Management-Fehlern habe dazu geführt, dass der neue Golf auf ganzer Linie versage. Wie steht der Betriebsrat zu der Kritik? Und was ist aus Ihrer Sicht alles falsch gelaufen?

Cavallo: Der Brief der Vertrauensleute ist der Beweis, wie schlecht die Stimmung in den Hallen und Büros inzwischen ist. Viele der Kritikpunkte hat ja auch der Betriebsrat schon angesprochen. Zum Beispiel die Probleme bei den Anläufen. Ich will aber an dieser Stelle auch eine Sache einmal klar sagen: Der Golf ist weiterhin ein attraktives, tolles Auto, ich fahre selber einen Golf 7. Ja, die Probleme auf den letzten Metern der Produktion sind massiv. Aber es verlässt kein Fahrzeug das Werk, das nicht absolut in Ordnung ist – auch wenn dafür aktuell eben noch viel Nacharbeit nötig ist. Und die Beschäftigten sind bei den Kunden schon immer die besten Botschafter für unsere Fahrzeuge gewesen. Wir wissen aber auch, dass es der Golf zunehmend schwer im Markt haben wird.

WAZ: Was meinen Sie damit?

Cavallo: Das Golf-Segment ist generell rückläufig. Immer mehr Kunden wollen lieber einen SUV. Zudem gerät der Golf zusätzlich durch die Elektromobilität unter Druck.

WAZ: Das hört sich nach keinen rosigen Aussichten besonders für den Golf-Standort Wolfsburg an. Müssen sich die Leute hier um ihre Arbeit sorgen?

Cavallo: Nein! Im Tarifvertrag zwischen IG Metall und VW ist eine Beschäftigungssicherung bis 2029 vereinbart. In guten Zeiten halten viele in der Belegschaft das für selbstverständlich. Wie wichtig es ist, zeigt sich jetzt.

WAZ: Aber ein Vertrag kann gekündigt werden ….

Cavallo: In so einem Fall würde es richtig Gegenwind für den Vorstand geben, darauf können Sie sich verlassen. Davon abgesehen: Das ist aktuell kein Thema. Auch das Unternehmen hat sich da klar positioniert. Wir haben eine Tradition der sozialverträglichen Personalmaßnahmen. Beispielsweise könnten weitere Jahrgänge für die Altersteilzeit geöffnet werden. Und auch in den schon geöffneten Jahrgängen gäbe es noch Möglichkeiten. Das liegt ganz beim Vorstand. Wir als Betriebsrat haben nichts gegen attraktive Altersteilzeitangebote.

WAZ: Das Ziel muss es doch aber sein, den Standort Wolfsburg langfristig zu sichern. Gerade wenn der Golf ein Auslaufmodell zu sein scheint.

Cavallo: Natürlich. Und genau daran arbeitet der Betriebsrat schon seit Jahren. Noch in diesem Jahr wird es im Vorfeld der Planungsrunde deswegen Verhandlungen mit dem Unternehmen darüber geben, wie verlässlich und nachhaltig mehr Volumen nach Wolfsburg geholt werden kann. Unsere Forderung nach einem weiteren, volumenfähigen Modell ist ja schon bekannt. Ziel ist die maximale Auslastung am Standort. Aber das wird ein harter Kampf – ganz unabhängig von der derzeitigen Krise. Ich erinnere bei dieser Gelegenheit gerne daran, dass das Unternehmen vor nicht einmal zwei Jahren eine Pressemitteilung herausgegeben hat mit der Überschrift: „ Volkswagen plant in Wolfsburg etwa eine Million Fahrzeuge pro Jahr zu produzieren“.

WAZ: Würde Wolfsburg nicht ein Elektro-Auto gut zu Gesicht stehen? Immerhin sieht VW selbst die Zukunft in der Elektromobilität. Und die Nachfrage nach E-Autos übersteigt bereits die Kapazitäten in der Produktion.

Cavallo: Das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Aber wir sind erst mal offen für alles. Es ist Aufgabe des Konzerns, Vorschläge zu machen. Für den Betriebsrat geht es um die Sicherung der Beschäftigung. Wir müssen uns deshalb genau angucken, welche Modelle es in Zukunft gibt, und ihre Marktanteile einschätzen. Denn die Stückzahl muss passen, um die Rückgänge beim Golf auszugleichen. Dabei muss man auch – wie mit dem erfolgreichen Seat Tarraco – Modelle anderer Marken im Blick haben. Bei Elektromobilität spielen zudem nicht nur Kapazitäten in der Fahrzeugproduktion eine Rolle, es geht auch um die Kapazitäten in der Batteriezellenfertigung und den Ausbau der Ladeinfrastruktur.

WAZ: Blicken wir auf nächste Woche. Da könnte eine Entscheidung in Sachen Kaufprämien für Autos fallen. Volkswagen und auch der Betriebsrat haben diese Maßnahme bereits gefordert. In der öffentlichen Diskussion wird diese Maßnahme oft als egoistisch kritisiert.

Cavallo: Das wird mir oft zu einseitig dargestellt. Die IG Metall ist für Kaufanreize als Teil eines branchenübergreifenden Konjunkturprogramms. Die Autoindustrie ist ja nicht allein mit ihren Schwierigkeiten. Dennoch vertreten wir die Auffassung, dass Kaufprämien ein guter Stellhebel sein können. Denn über 900 000 Arbeitsplätze in Deutschland sind von der Autoindustrie abhängig, viele andere Branchen hängen an ihr, genauso wie ganze Regionen – so wie Wolfsburg.

WAZ: Kritik erntet vor allem die Forderung nach Prämien für Verbrenner.

Cavallo: Das ist zu kurz gedacht. Mit dem Austausch von alten gegen moderne Verbrenner lässt sich sehr viel C02 einsparen. Zudem können so viele E-Autos noch gar nicht gebaut werden. Zu sagen, nur die Förderung von E-Mobilität bringt einen positiven ökologischen Effekt, stimmt nicht. Vor allem muss jetzt schnell eine Entscheidung her. Die Kunden warten natürlich darauf, ob es Prämien gibt. VW als großer Konzern kann die Situation etwas länger durchhalten, kleine Zulieferer sind schon gewaltig unter Druck.

Von Steffen Schmidt