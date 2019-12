Wolfsburg

Wenn das E-Auto nur schwer an die Säule kommt, soll die Säule zum E-Auto kommen. Mit dieser Grundidee will VW das Problem mangelnder Ladestationen auf öffentlichen Parkplätzen angehen. Die konzerninterne Komponenten-Sparte, die auch Antriebe, Fahrwerke und eigene Batteriesysteme herstellt, entwickelt dazu mobile Laderoboter. Diese sollen in Parkhäusern oder Tiefgaragen selbstständig zu abgestellten Fahrzeugen ausschwärmen und sie in kurzer Zeit aufladen.

Studie könnte „schnell Realität werden“

Noch ist die Technik nicht marktreif. Entwicklungschef Mark Möller spricht von einer „Studie, die aber durchaus schnell Realität werden kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen“. Bei Spitzengesprächen von Industrie und Politik war zuletzt klar geworden, dass ein Durchbruch der Elektromobilität in Deutschland nur gelingen dürfte, falls die nötige Infrastruktur rasch ausgebaut wird. Autonome Laderoboter könnten dabei nach Einschätzung von Volkswagen die schwierige Umstellung zumindest auf Parkplätzen erleichtern.

Von RND/dpa