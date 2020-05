Diesel-Affäre bei VW: Chronologie eines Skandals

Wolfsburg

Das Verfahren gegen Konzern-Chef Herbert Diess und Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch wurde eingestellt. Das setzt aber noch lange nicht den Schlusspunkt unter die Aufarbeitung des Diesel-Skandals beim weltgrößten Autobauer. Die Affäre reicht mutmaßlich bis in das Jahr 2005 zurück. Hier eine Chronologie des größten deutschen Industrieskandals der Nachkriegsgeschichte.

Die Anfänge

2005: Noch während der Amtszeit von Bernd Pischetsrieder soll 2005 in der Konzernzentrale in Wolfsburg in der Abteilung Motorenentwicklung die Entscheidung zum Einbau der Manipulationssoftware getroffen worden sein. Andere Spuren deuten aber auch auf die Audi-Zentrale in Ingolstadt als Keimzelle des Diesel-Skandals.

2007: Martin Winterkorn wird Konzernchef. Unter seiner Ägide soll vor allem in den USA eine große Offensive gestartet werden. Schlüssel zum Erfolg soll der Diesel werden. Doch Probleme machen die immer strengeren Vorgaben für Emissionsgrenzwerte.

Der Betrug nimm Fahrt auf

2008: VW kündigt in den USA den Jetta 2,0 TDI an, der besonders durch Effizienz und geringe Emissionen glänzen soll. Der Diesel-Motor EA 189 kommt danach auch in anderen Modellen wie dem Golf und auch bei Audi oder Skoka großflächig zum Einsatz. Der Betrug nimmt damit quasi seinen Anfang.

2011: Im Oktober 2011 soll erstmals ein VW-Techniker von dem Betrug berichtet haben. Er entdeckt, dass der Motor bei Abgastests in den USA niedrigere Werte anzeigt. Er informiert den Chef der Aggregateentwicklung, Heinz-Jakob Neußer. Doch der nimmt die Hinweise offenbar nicht ernst, wie aus dem später erstellten Revisionsbericht von VW hervorgeht. Nach außen dringt nichts von diesem Vorgang.

Ermittler nehmen Witterung auf

2014: Die unabhängige Organisation International Council on Clean Transportation, kurz ICCT, prüft die wahren Abgaswerte der Diesel-Autos und stößt auf erhebliche Diskrepanzen zwischen Prüfstand und Realbetrieb. Die Wissenschaftler informieren die US-Umweltbehörden. Diese leiten Ermittlungen ein, die Ende des Jahres zu einem Rückruf von 500 000 Volkswagen in den USA führen. VW redet sich mit technischen Problemen raus.

Die Enthüllung

2015: Die US-Behörden lassen nicht locker. VW kommt immer weiter in Erklärungsnot. Schließlich räumt der Konzern am 3. September die Manipulation gegenüber den Behörden ein, die Öffentlichkeit aber wird nicht unterrichtet. VW versucht das Problem im Hinterzimmer mit Verhandlungen zu lösen. Am 18. September platzt den US-Behörden ob der scheibchenweisen Aufklärung seitens VW der Kragen. Sie unterrichten die Öffentlichkeit über den Betrug, den VW selbst dann schließlich am 20. September zugibt. Die Konsequenzen kommen schnell: Martin Winterkorn tritt nur wenige Tage später zurück, weitere Manager folgen ihm. Der Kurs der VW-Aktie befindet sich im freien Fall. Im Oktober nimmt die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf, Razzien in Büros sind die Folge. Zudem muss VW auch in Deutschland seine betroffenen Diesel zurückrufen und weitet den Rückruf auf ganz Europa aus. Im weiteren Verlauf des Jahres stellt sich heraus, dass immer mehr VW-Fahrzeuge mit der Schummel-Software ausgestattet sind.

Die langen Nachbeben

2016 bis 2020: In den USA wird Volkswagen verklagt. Der Konzern einigt sich später auf milliardenschwere Vergleiche. Auch in anderen Staaten gibt es Klagen. In Deutschland fordern Aktionäre Schadensersatz, der Prozess läuft bis heute. Es kommt hierzulande zudem zu ersten Musterfeststellungsklagen, bei denen mehrere Tausend Dieselkunden Schadensersatz fordern. Hier wird 2020 ein Vergleich geschlossen. Einzelklagen sind aber weiterhin anhängig. Die erste erreicht Anfang Mai 2020 die oberste Instanz, den Bundesgerichtshof. Insgesamt kostete VW die Diesel-Affäre bisher rund 30 Milliarden Euro. Die Schuldfrage ist weiter ungeklärt. Während in den USA einzelne Manager sogar zu Haftstrafen verurteilt wurden und unter anderem Haftbefehl gegen Martin Winterkorn erlassen wird, wird in Deutschland weiter ermittelt. Gegen zahlreiche Manager laufen Ermittlungen wegen Betrugs oder wegen Marktmanipulation. Gegen Konzern-Chef Herbert Diess und Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch wurden diese nun gegen Zahlung von zusammen 9 Millionen Euro eingestellt.

Von Steffen Schmidt